A avalanche de faixas artificiais nos serviços de streaming atingiu um ponto de rutura e a Tidal decidiu cortar o mal pela raiz. A partir de 9 de dezembro, a plataforma vai proibir e apagar todas as músicas criadas a 100% por inteligência artificial. A limpeza completa termina na viragem para 2027 e vai eliminar cerca de 29 milhões de temas do catálogo.

Os números divulgados pela empresa explicam bem a pressa. Nos últimos 90 dias, 43% das músicas submetidas na Tidal eram totalmente sintéticas, atingindo um pico de 60% num único dia, a 6 de novembro. Pior ainda: 96% desses ficheiros tiveram zero reproduções em três meses. Ninguém os ouve, mas este volume de lixo digital enterra artistas reais nas pesquisas e nas recomendações.

Desmonetizar não chegou para travar a música gerada por IA

Em junho, a Tidal já tinha tentado uma abordagem mais suave ao etiquetar e retirar os royalties de todas as faixas geradas por ferramentas como a Suno ou a Lyria. Robert Anderson, responsável pela plataforma na Block, admitiu na rede social X que a estratégia não travou os envios em massa. Com as novas regras, o serviço rejeitará entre 80 mil e 85 mil canções por dia.

O cerco aperta também para as distribuidoras digitais, que ficam proibidas de entregar conteúdos 100% artificiais. Qualquer submissão cujos metadados indiquem geração exclusiva por algoritmos será barrada à entrada. Para apanhar quem tente fugir às regras sem declarar a origem do áudio, a Tidal recorre à deteção da francesa Ircam Amplify. A plataforma já removeu ainda mais de 65 mil faixas suspeitas de imitarem músicos reais.

Ainda assim, a porta não se fecha por completo à tecnologia em estúdio. Músicas produzidas por humanos com assistência de IA na mistura, na masterização ou em elementos pontuais continuam permitidas. O alvo é estritamente o áudio fabricado de ponta a ponta a partir de um simples comando de texto.

Bye AI music. Starting December 9. More here: https://t.co/ZY9nDTknxz https://t.co/nYs71Q6nP1 — Tidal (@TIDAL) November 24, 2026

Spotify e Apple Music mantêm a porta aberta à IA

Esta posição isola a Tidal no mercado atual do streaming. Tirando o Bandcamp, que aplicou um bloqueio semelhante em janeiro, a concorrência prefere medidas bem mais brandas. O Spotify e a Apple Music limitam-se a etiquetar faixas artificiais, enquanto a Deezer optou por criar um interruptor para o utilizador esconder estes temas.

O contraste torna-se ainda mais curioso olhando para a casa-mãe da Tidal. A Block é liderada por Jack Dorsey, um entusiasta declarado da IA que este ano justificou o despedimento de 4.000 funcionários com estas ferramentas. Enquanto o Spotify prepara funções pagas para remisturas artificiais, a Tidal aposta na autenticidade para conquistar quem está farto de algoritmos nas suas playlists.