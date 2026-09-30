Sam Altman explica por que razão a OpenAI ainda não quer entrar na bolsa

A OpenAI não deverá avançar para uma oferta pública inicial enquanto não conseguir garantir maior confiança na segurança dos seus modelos de inteligência artificial (IA), segundo Sam Altman.

A segurança pode atrasar a entrada na bolsa

Sam Altman voltou a abordar o futuro financeiro da OpenAI e deixou claro que uma eventual entrada em bolsa não é, para já, uma prioridade imediata. Durante uma sessão de perguntas e respostas com jornalistas realizada após a apresentação principal da DevDay, o CEO afirmou que a empresa pretende continuar a desenvolver os seus sistemas de IA, mas considera essencial reforçar as garantias de segurança à medida que as capacidades dos modelos aumentam.

Altman não apresentou uma data concreta para uma IPO. Segundo o responsável, a evolução rápida da IA exige que a OpenAI consiga demonstrar, com maior confiança, que os modelos mais avançados podem ser desenvolvidos e utilizados de forma segura.

As declarações surgem num período marcado por vários episódios relacionados com segurança e controlo de sistemas de IA. Nos últimos meses, foram divulgados casos envolvendo a OpenAI e outras empresas do setor, incluindo incidentes de cibersegurança associados a modelos e sistemas de IA.

O tema ganhou ainda maior visibilidade após a saída de um funcionário da Anthropic e a consequente discussão pública sobre os riscos associados ao desenvolvimento acelerado de sistemas cada vez mais capazes.

OpenAI quer avançar, mas sem acelerar a IPO

Para Altman, “acompanhar a fronteira” da IA significa garantir que a segurança e o alinhamento evoluem antes das próprias capacidades dos modelos. O executivo rejeitou, contudo, a ideia de que esta abordagem represente necessariamente uma travagem no desenvolvimento tecnológico.

A preocupação está também relacionada com as exigências de uma empresa cotada em bolsa. Altman considera que a pressão dos investidores poderia tornar mais difícil tomar decisões que impliquem dar prioridade à segurança em detrimento de resultados financeiros de curto prazo.

Apesar disso, o CEO reconheceu que esperar demasiado tempo para colocar a OpenAI em bolsa também poderá ter consequências negativas.

Enquanto a OpenAI mantém uma posição cautelosa, outras empresas do setor estão a aproximar-se dos mercados públicos. A Anthropic apresentou oficialmente a documentação para uma futura entrada em bolsa, enquanto a SpaceX, empresa que detém a xAI de Elon Musk, realizou uma IPO em junho e estabeleceu um novo recorde para a maior operação deste género.

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