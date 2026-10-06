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Inteligência Artificial

Sam Altman admite que a IA vai trazer problemas e pede ao mundo que os aceite

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Sam Altman admite que o avanço da inteligência artificial (IA) terá consequências negativas e defende que algumas delas terão de ser aceites em troca dos benefícios da tecnologia. O problema é que os riscos já começam a ser visíveis, enquanto muitas das vantagens prometidas continuam difíceis de medir.

Os riscos já estão em cima da mesa

Numa entrevista ao podcast “Decoded”, Altman não se limitou a falar de problemas hipotéticos. O responsável da OpenAI admitiu que não pode garantir que a evolução da IA não venha acompanhada por grandes ciberataques, utilização abusiva da tecnologia ou um aumento das fraudes.

Existe, no entanto, uma fronteira que considera inaceitável. Altman referiu os riscos verdadeiramente catastróficos, incluindo a possibilidade de uma perda grave de controlo sobre sistemas de IA.

A questão está precisamente em saber onde começa essa fronteira. Incidentes de segurança, utilização indevida de agentes de IA e ataques informáticos associados a estas tecnologias já fazem parte do debate. Determinar aquilo que constitui um risco aceitável será uma das grandes dificuldades dos próximos anos.

A confiança do público continua a diminuir

As declarações surgem num momento em que a perceção pública da IA está longe de ser consensual. Um estudo do Pew Research Center mostra que uma grande parte dos adultos norte-americanos está mais preocupada do que entusiasmada com a IA.

O impacto no mercado de trabalho é uma das principais fontes de preocupação. Muitos consumidores antecipam uma enrome redução do número de empregos à medida que os sistemas de IA assumem tarefas atualmente desempenhadas por pessoas.

O próprio Altman reconheceu que a imagem pública da IA atravessa uma fase complicada e que existe uma razão para essa desconfiança.

Quem assume a responsabilidade?

Outro ponto levantado pelo CEO da OpenAI está relacionado com a responsabilidade legal. À medida que os agentes de IA ganham autonomia para executar tarefas, torna-se necessário definir quem responde quando algo corre mal.

A OpenAI tem defendido a criação de regras específicas para o setor, mas permanece uma questão fundamental: quem decide quando o desenvolvimento deve abrandar ou quando determinado sistema representa um risco demasiado elevado?

É esse desequilíbrio que torna o debate particularmente delicado. Os potenciais problemas da IA já começam a materializar-se, enquanto muitos dos grandes benefícios prometidos continuam, em grande medida, no domínio das previsões.

Leia também:

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Autor: Rui Neto
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Tags:
Altman Inteligância Artificial Sam Altman

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