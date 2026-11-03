Reviravolta: empresas podem ter de voltar a contratar quem despediram por causa da IA

Segundo a consultora Gartner, muitas empresas estão a decidir despedimentos antes de perceberem o que é necessário para realizar o trabalho, uma ação que poderá obrigá-las a voltar a contratar, a custos mais elevados.

Temos acompanhado uma série de despedimentos justificados com a adoção de Inteligência Artificial (IA), mas a precipitação na substituição de trabalhadores pela tecnologia pode revelar-se um mau negócio para algumas empresas. Pelo menos, de acordo com uma previsão da Gartner, a falta de planeamento adequado da força de trabalho está na origem de decisões precipitadas, que poderão levar a que cerca de 30% dos trabalhadores despedidos e substituídos por IA sejam recontratados até 2029, provavelmente com custos superiores para as empresas.

Decisões tomadas pela ordem errada

A Gartner considera que muitas organizações estão a tomar decisões sobre IA e gestão de pessoal pela ordem errada. Em declarações citadas pela consultora, Caitlyn McDonough, vice-presidente e analista da área de recursos humanos, afirma que as empresas decidem quantas pessoas vão dispensar antes de compreenderem o que será necessário para realizar o trabalho.

O processo deveria começar por identificar que trabalho é mais relevante para a estratégia da empresa, de que forma está a mudar e qual a combinação adequada de pessoas e tecnologia para alcançar os resultados pretendidos.

Contudo, apenas 19% das empresas afirmam dispor de práticas que ajudem os líderes a compreender como o trabalho está a mudar, avaliar o impacto da IA e alinhar as estratégias de talento com os objetivos do negócio. Este indicador resulta de um inquérito da Gartner realizado em julho de 2026, junto de 297 responsáveis de recursos humanos.

Do planeamento “de baixo para cima” ao planeamento estratégico

A consultora recomenda que as organizações ultrapassem a abordagem tradicional bottom up, que parte dos cargos, das competências e do número atual de trabalhadores para avaliar de que forma a IA poderá alterar a estrutura da empresa. Em alternativa, devem começar pela estratégia do negócio e só depois alinhar as decisões sobre recursos humanos com o trabalho necessário para a concretizar.

Para tal, a Gartner sugere identificar as capacidades mais críticas para executar a estratégia e prever as necessidades futuras de trabalho. Em seguida, é necessário avaliar a disponibilidade de mão de obra humana e de capacidade apoiada por IA, identificar eventuais lacunas e analisar as soluções possíveis em função do custo, do risco e da rapidez de implementação. A consultora recomenda ainda a criação de mecanismos de governação que permitam definir prioridades e financiar os investimentos necessários.

Nas palavras de McDonough, os líderes devem deixar de planear para a força de trabalho que têm e passar a planear para aquela de que a estratégia da empresa necessita.

“Despedimentos por IA” nem sempre são o que parecem

Entretanto, um estudo da Oxford Economics, mencionado pelo ITPro, sugere que alguns despedimentos atribuídos à IA poderão ter outras causas, como uma procura mais fraca ou contratações excessivas no passado.

Segundo os investigadores, algumas empresas poderão estar a apresentar os cortes de pessoal como consequência da adoção de IA, em vez de reconhecerem que resultam de decisões anteriores de contratação ou de condições económicas desfavoráveis. Aliás, esta estratégia poderá transmitir uma imagem mais positiva aos investidores, ao associar os despedimentos à modernização tecnológica.

Contudo, a investigação considera que a evidência de uma transformação generalizada do mercado de trabalho provocada pela IA continua a ser limitada. Embora a tecnologia já esteja a afetar algumas funções e setores, as empresas ainda não estão a substituir trabalhadores por sistemas de IA a uma escala significativa.