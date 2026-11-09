Quer aprender a trabalhar com IA? Lisboa recebe evento com especialistas e workshops

A primeira conferência da comunidade Unblock AI realiza-se a 13 de novembro, no Hotel Júpiter, em Lisboa. O programa inclui cinco talks de pessoas que têm Inteligência Artificial (IA) em produção, três workshops práticos e uma happy hour.

A IA entrou de rompante, mas está cada vez mais presente nas empresas e no dia a dia dos profissionais. Apesar disso, saber como aplicá-la em contextos reais continua a ser um desafio. Para dar resposta às perguntas que se adensam à medida que a tecnologia aparece mais e mais capaz, a comunidade Unblock AI organizou um evento para aproximar os curiosos de experiências concretas e ferramentas que podem ser utilizadas no trabalho.

A conferência está marcada para 13 de novembro, entre as 08h e as 20h, no Hotel Júpiter, na Avenida da República, em Lisboa, tem uma capacidade limitada a 100 participantes e vai decorrer em inglês, contando com a diconium como patrocinador principal.

Os nossos meetups mostraram que há muita gente em Lisboa a querer usar IA no trabalho e poucas ocasiões para aprender com quem já o faz. A conferência dá um dia inteiro a isso, e cada pessoa sai com algo a funcionar. 👤 Pedro Ganço, co-organizador da Unblock AI

Um dia em cheio!

Durante a manhã, o programa contempla cinco apresentações conduzidas por profissionais com experiência na utilização de IA em produção:

Rafael Barbosa, Managing Director da diconium Portugal; Pedro Ganço, co-organizador da Unblock AI; Rita Tomé Duarte, Head of Brand & Performance Marketing da Cofidis; Gil Coelho, CPO and Co-Founder da Spinnable.ai; O orador da quinta talk deverá ser revelado em breve.

A tarde será dedicada à componente prática, com três workshops à escolha dos participantes, consoante os seus interesses:

Construir aplicações reais com o Lovable, sem conhecimentos prévios de IA nem competências técnicas, conduzido por Ricardo Luiz ;

; Experimentar com agentes de IA que fazem trabalho pelas pessoas, conduzido por Gui Perdrix ;

; Construir um centro de comando para gerir as operações pessoais ou de uma empresa, com IA ligada aos sistemas para apoiar decisões, conduzido por May Zhan.

O programa termina com a Unblock Happy Hour, entre as 18h e as 20h, dedicada à conversa e à partilha de experiências entre participantes.

Além do programa presencial, os participantes terão acesso a uma aplicação própria do evento, com recursos disponíveis antes, durante e depois da conferência, bem como a três meses de acompanhamento pela equipa organizadora.

Conheça a Unblock AI!

A conferência representa um novo passo para a Unblock AI, uma comunidade gratuita e independente de IA em Lisboa, criada por Pedro Ganço, Catarina Canelas e Diogo Figueiredo.

Desde abril de 2026, a comunidade já realizou sete meetups, que reuniram mais de 600 participantes em empresas como a Dashlane, a Critical Software, a Cloudflare, a Mercedes-Benz.io, a diconium e a Premium Minds.

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