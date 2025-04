Quem usa o Gemini Advanced agora já pode gerar vídeos com o Veo 2

A IA da Google tem ganho novidades e melhorias ao longo do tempo, para se tornar o padrão e o que os utilizadores querem usar de forma constante. O Gemini tem agora uma melhoria única e que muitos vão querer usar. O Veo 2 chegou e já permite criar vídeos com uma prompt simples, mas está limitado a alguns utilizadores. Descubra como usar.

Já pode gerar vídeos com o Veo 2

No ano passado, a Google divulgou o seu mais recente modelo de geração de vídeo por IA, o Veo 2. Agora, a Google está a começar a implementar a geração de vídeos no Gemini utilizando o modelo Veo 2. Este está disponível para subscritores do Gemini Advanced, permitindo aos utilizadores pagos criar pequenos clips a partir de simples instruções de texto.

A partir de agora, os subscritores do Gemini Advanced podem gerar clips de 720p com oito segundos de duração. Basta selecionar o Veo 2 no menu suspenso de modelos na aplicação Gemini e descrever o vídeo que se pretende que seja criado. A empresa afirmou que o Veo 2 permite uma saída de vídeo altamente específica com base nessas instruções.

Estas podem incluir instruções sobre detalhes finos, estilo visual, enquadramento de cenas e até mesmo tipos de lentes de câmara simuladas. Os vídeos gerados vêm numa proporção de 16:9 e podem ser descarregados e partilhados como ficheiros MP4.

Só para quem usa o Gemini Advanced

A Google disse que o Veo 2 pode representar melhor a física realista e a anatomia humana. Isso significa que a saída de vídeo deve exibir menos anormalidades, como mãos com dedos extra ou objetos a comportarem-se de formas irreais. Cada frame de vídeo gerado pelo Veo 2 incorpora a SynthID, uma marca de água invisível que identifica o conteúdo como gerado por IA.

O Veo 2 está também a chegar ao Whisk , a ferramenta de geração de imagens de IA da Google que cria visuais com base em três entradas: assunto, cena e estilo. A partir de agora, os subscritores do Google One AI Premium podem gerar videoclipes de oito segundos com base em imagens geradas no Whisk, com tecnologia do mesmo modelo Veo 2 que estará brevemente disponível na aplicação Gemini.

Pode não ter todas as características que a Google mencionou inicialmente no seu anúncio do Veo 2. Os clips estão limitados a oito segundos de duração e a resolução é fixa em 720p em vez do 4K completo de que o Veo 2 é capaz. Considerando o quanto a geração de vídeos por IA exige muitos recursos, esta não será uma característica que será tornada gratuita tão cedo.