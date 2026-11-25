As ações da Anthropic caíram abaixo do preço da entrada em bolsa, menos de uma semana depois da estreia no Nasdaq. Para o setor da inteligência artificial (IA), o tropeção da dona do Claude é um sinal preocupante numa altura em que se fala cada vez mais de uma bolha.

De 111 dólares para 76 dólares em menos de uma semana

Na terça-feira, 24 de novembro, as ações da Anthropic chegaram a cair para 76 dólares a meio do dia. A descida foi de quase 12% face ao fecho de segunda-feira e deixou os títulos abaixo dos 83 dólares da oferta pública inicial.

O contraste com a estreia é grande. A empresa fixou o preço acima do intervalo previsto, entre 70 e 78 dólares, e vendeu 980 milhões de ações. Encaixou cerca de 81,3 mil milhões de dólares, na maior entrada em bolsa de sempre em valor angariado.

No primeiro dia, 19 de novembro, as ações abriram perto dos 111 dólares, mais de 30% acima do preço da oferta. O entusiasmo durou pouco, e o fecho ficou nos 97 dólares.

Porque é que esta queda assusta o setor da IA?

Negociar abaixo do preço de entrada é visto como mau sinal. Os bancos que organizam a operação costumam fixar um valor abaixo do esperado no mercado, para garantir que as ações sobem nos primeiros dias.

A Anthropic é a primeira grande empresa de modelos de IA a chegar à bolsa, por isso serve de termómetro para todo o setor. Se as ações continuarem a descer, as avaliações das startups privadas de IA podem ficar sob pressão.

O efeito pode chegar também a outras empresas de IA que preparam a estreia em bolsa. Um mau desempenho prolongado da Anthropic pode tornar mais difícil a vida a quem vem a seguir.

A Anthropic, a OpenAI e a área de IA da SpaceX gastam mais do que faturam, sobretudo por causa do custo de treinar modelos e construir centros de dados. Estes prejuízos, somados a avaliações muito elevadas, alimentam o receio de que o setor esteja numa bolha.

O ambiente também não ajuda. A Nvidia caiu mais de 7% no mesmo dia, depois de ter subido mais de 30% na segunda-feira com o regresso de Jensen Huang à liderança, o que mostra a volatilidade das ações ligadas à IA.

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