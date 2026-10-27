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Inteligência Artificial

O que esconde a OpenAI? Criadora do ChatGPT desliga Internet dos seus modelos

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A OpenAI tomou uma decisão inesperada no desenvolvimento da sua inteligência artificial. Os próximos modelos de topo da empresa vão deixar de ter qualquer ligação à internet durante toda a fase de treino. O anúncio oficial confirma que o processo passa a decorrer em ambientes completamente isolados do exterior, uma prática conhecida no setor da cibersegurança e redes como air-gapping.

Esta mudança de rumo surge na sequência de várias preocupações e incidentes de segurança recentes que acenderam alertas vermelhos na indústria. Até aqui, os sistemas recolhiam e processavam volumes massivos de informação diretamente da rede em tempo real. No entanto, essa exposição contínua abriu portas a riscos graves de espionagem e espionagem industrial, bem como a potenciais ataques de injeção de dados maliciosos.

Blindagem contra ataques e manipulação de dados

Ao cortar o cabo de rede durante o treino, a OpenAI elimina pela raiz o perigo de agentes maliciosos adulterarem a informação que alimenta os algoritmos. O chamado envenenamento de dados tornou-se uma ameaça real para sistemas avançados. Um invasor experiente podia manipular páginas públicas para viciar respostas futuras, plantar preconceitos ou criar portas de entrada ocultas no código final do modelo.

Agora, toda a informação necessária é descarregada, filtrada e verificada antes de entrar nos servidores dedicados ao processamento pesado. Estes centros de dados operam numa bolha digital impenetrável. Nenhum modelo em fase de aprendizagem consegue enviar pedidos para o exterior nem receber instruções que não tenham passado antes por uma auditoria prévia extremamente rigorosa.

A medida também visa proteger a valiosa propriedade intelectual da criadora do ChatGPT contra intrusões diretas na infraestrutura de treino. A corrida feroz pelo domínio da computação colocou estes ambientes na mira de grupos cibercriminosos patrocinados por governos estrangeiros. Manter os clusters de cálculo totalmente desligados do tráfego web reduz drasticamente a superfície de ataque que estes grupos tentam explorar.

Um novo padrão para a segurança da IA

O grande desafio técnico desta abordagem reside na complexidade logística de mover petabytes de dados estáticos para servidores fechados. O processo torna-se inevitavelmente mais lento e dispendioso, exigindo pipelines de validação que antes eram contornados com a flexibilidade da recolha direta. Apesar do custo operacional elevado, a empresa considera que este é o único método viável para garantir a integridade dos modelos de fronteira.

Esta nova política de segurança deverá pressionar os restantes laboratórios e concorrentes diretos do mercado a adotar salvaguardas semelhantes a curto prazo. Com sistemas cada vez mais autónomos a lidar com código crítico, finanças e infraestruturas vitais, o treino tradicional com acesso livre à web arrisca-se a ficar definitivamente ultrapassado perante a sofisticação das ameaças modernas.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
ChatGPT OpenAI

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