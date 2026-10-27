A OpenAI tomou uma decisão inesperada no desenvolvimento da sua inteligência artificial. Os próximos modelos de topo da empresa vão deixar de ter qualquer ligação à internet durante toda a fase de treino. O anúncio oficial confirma que o processo passa a decorrer em ambientes completamente isolados do exterior, uma prática conhecida no setor da cibersegurança e redes como air-gapping.

Esta mudança de rumo surge na sequência de várias preocupações e incidentes de segurança recentes que acenderam alertas vermelhos na indústria. Até aqui, os sistemas recolhiam e processavam volumes massivos de informação diretamente da rede em tempo real. No entanto, essa exposição contínua abriu portas a riscos graves de espionagem e espionagem industrial, bem como a potenciais ataques de injeção de dados maliciosos.

Blindagem contra ataques e manipulação de dados

Ao cortar o cabo de rede durante o treino, a OpenAI elimina pela raiz o perigo de agentes maliciosos adulterarem a informação que alimenta os algoritmos. O chamado envenenamento de dados tornou-se uma ameaça real para sistemas avançados. Um invasor experiente podia manipular páginas públicas para viciar respostas futuras, plantar preconceitos ou criar portas de entrada ocultas no código final do modelo.

Over the past several months, we have substantially hardened the security of our research training environment. We’ve removed live internet access for all frontier models during training and built an offline world for them to use instead—a cached version of the web where they can still learn to browse, search, and use applications. On September 20, after a model exploited a DNS misconfiguration to find a way outside of this offline world, we paused frontier training to strengthen containment further. We assembled teams of agents, powered by our most cyber-capable models, and tasked them with finding weaknesses in our research environments. While they found no route to the internet they could easily exploit while concealing their activity from our monitors, they did find zero-day vulnerabilities, virtual machine escapes, and hardware side-channels for communication between agents. We used their discoveries to further strengthen our defenses and contribute fixes to open-source software. After strengthening our containment architecture, we resumed our frontier RL training and inference on October 1. We’ve reserved substantial compute for continuous red-teaming, and made high-compute red-teaming part of the safety cases we use to decide whether frontier training and evaluation can proceed securely. https://t.co/EmEZsFRMcF — OpenAI (@OpenAI) October 23, 2026

Agora, toda a informação necessária é descarregada, filtrada e verificada antes de entrar nos servidores dedicados ao processamento pesado. Estes centros de dados operam numa bolha digital impenetrável. Nenhum modelo em fase de aprendizagem consegue enviar pedidos para o exterior nem receber instruções que não tenham passado antes por uma auditoria prévia extremamente rigorosa.

A medida também visa proteger a valiosa propriedade intelectual da criadora do ChatGPT contra intrusões diretas na infraestrutura de treino. A corrida feroz pelo domínio da computação colocou estes ambientes na mira de grupos cibercriminosos patrocinados por governos estrangeiros. Manter os clusters de cálculo totalmente desligados do tráfego web reduz drasticamente a superfície de ataque que estes grupos tentam explorar.

During this red-teaming exercise, we also found a vulnerability that allows for unauthenticated remote code execution in Brotli, a widely-deployed compression library included in many pieces of software such as Node.js, Bun, and Envoy. The flaw could let an attacker run their own code on affected systems by sending or replying with malicious compressed data, without any need to create a user account. That is, an unpatched server that accepts compressed input could be taken over by a malicious client, and an unpatched client that accepts compressed input (such as “curl –compressed”) could be taken over by a malicious server. This root cause issue was actually fixed in the Brotli source code in February, but it wasn’t known at the time that it gave rise to a security vulnerability and there was no more recent release of Brotli. Since Brotli is built into other software, any software which includes this library needs to take the update too, followed by the users of that software. We disclosed the vulnerability to Brotli and other downstream projects such as Node.js, which released or are currently releasing security updates, and Brotli cut new release versions and published a CVE. More details on the patch and mitigations below: https://t.co/Y1Y72aHxrW — OpenAI (@OpenAI) October 23, 2026

Um novo padrão para a segurança da IA

O grande desafio técnico desta abordagem reside na complexidade logística de mover petabytes de dados estáticos para servidores fechados. O processo torna-se inevitavelmente mais lento e dispendioso, exigindo pipelines de validação que antes eram contornados com a flexibilidade da recolha direta. Apesar do custo operacional elevado, a empresa considera que este é o único método viável para garantir a integridade dos modelos de fronteira.

Esta nova política de segurança deverá pressionar os restantes laboratórios e concorrentes diretos do mercado a adotar salvaguardas semelhantes a curto prazo. Com sistemas cada vez mais autónomos a lidar com código crítico, finanças e infraestruturas vitais, o treino tradicional com acesso livre à web arrisca-se a ficar definitivamente ultrapassado perante a sofisticação das ameaças modernas.