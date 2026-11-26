A utilização de óculos inteligentes com Inteligência Artificial está a levantar novas preocupações no sistema de avaliação em Portugal. Dois médicos terão sido apanhados a utilizar este tipo de dispositivos durante a Prova Nacional de Acesso à Formação Especializada, realizada esta quarta-feira, 25 de novembro.

De acordo com a CNN Portugal, os candidatos terão recorrido a óculos equipados com câmaras e funcionalidades de Inteligência Artificial para tentar obter ajuda durante a realização da prova.

Estes dispositivos, que à primeira vista parecem uns óculos convencionais, podem integrar câmaras, microfones, ligação à Internet e assistentes de IA. Na prática, permitem captar imagens do ambiente envolvente, incluindo perguntas de exames, e recorrer a sistemas de Inteligência Artificial para obter respostas.

A grande dificuldade está precisamente na discrição destes equipamentos. Ao contrário dos smartphones ou computadores, os óculos inteligentes podem passar despercebidos numa sala de exame, tornando mais difícil a fiscalização.

Óculos inteligentes colocam novos desafios à fiscalização

O caso português surge numa altura em que os chamados smart glasses começam a levantar preocupações em escolas e universidades de vários países. Existem já relatos de candidatos que utilizaram estes equipamentos para fotografar perguntas e receber respostas em tempo real.

A evolução destes dispositivos representa um novo desafio para as entidades responsáveis pela realização de provas e exames. Os métodos tradicionais de fiscalização podem deixar de ser suficientes perante equipamentos cada vez mais pequenos e difíceis de identificar.

A situação ganha particular relevância quando estão em causa provas de acesso a profissões altamente qualificadas, como a Medicina, nas quais a igualdade de oportunidades e a integridade dos resultados são fundamentais.

A Prova Nacional de Acesso 2026 decorreu a 25 de novembro e determina o acesso dos médicos à formação especializada.