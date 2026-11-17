A Google afirma ter identificado um sistema de Inteligência Artificial (IA), usado por atacantes que escrevem em russo, que compara código antes e depois de correções de segurança, e desenvolve e executa exploits de forma automática. A gigante tecnológica descreve o evento como uma “primeira vez”.

No relatório trimestral “Agentic Threat Activity Crosses a Significant Threshold“, divulgado na segunda-feira, o Google Threat Intelligence Group (GTIG) e a Mandiant descrevem o que consideram ser um ponto de viragem. Na edição anterior, publicada em setembro, a Google dizia não ter observado pipelines de ataque totalmente autónomos usados contra alvos reais, mas agora afirma que a situação mudou.

Batizado de exploit_agent, o sistema foi encontrado num servidor de testes exposto e liga vários agentes a modelos de linguagem, tanto de ponta como alojados localmente. Segundo a Google, compara continuamente o código de software muito utilizado antes e depois de cada correção, infere a falha que foi resolvida, escreve o exploit e executa-o automaticamente. No mesmo servidor havia dados de vítimas e scripts para adivinhar palavras-passe, instalar webshells e até remover as webshells de atacantes rivais.

A Google não atribuiu a operação a nenhum grupo ou Estado. A ligação ao russo assenta em comentários escritos nesse idioma no código, nomeadamente num ficheiro de configuração. Os dados das vítimas indicam interesse em sites franceses de media, entretenimento e educação.

Por que motivo isto é relevante?

O GTIG considera que os atacantes poderão achar mais eficiente apontar modelos de linguagem a falhas já corrigidas do que procurar vulnerabilidades desconhecidas. Segundo a CyberScoop, depois de duas falhas do PHP terem sido corrigidas em 21 de outubro, surgiram em poucos dias centenas de supostos exploits, a maioria não funcional e provavelmente gerada por IA, sem que as fontes associem esse episódio a esta operação.

Quanto às ferramentas de ataque autónomas em geral, incluindo frameworks de código aberto como o CAIRN e o PentAGI, a Google refere que a execução sem supervisão deixa um rasto forense ruidoso, o que facilita a deteção.

Entretanto, a Google prevê que mais atacantes adotem este tipo de ferramentas, tendo em conta a baixa barreira de entrada e a facilidade de integrar novos exploits.

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