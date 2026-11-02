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Inteligência Artificial

Os PCs têm RAM a mais e o líder da OpenAI acha isso um erro grave

2 Comentários

A pressão sobre o fabrico de chips não dá tréguas e o líder da OpenAI encontrou um alvo improvável, os PCs. Numa participação recente no podcast Cheeky Pint, defendeu que a forma como a memória RAM está distribuída pelo mundo é ineficiente. Ter memória topo de gama dentro de caixas de PCs parados a maior parte do dia representa, no seu entender, um desperdício de recursos cruciais.

Desperdício de RAM segundo Sam Altman

A lógica é puramente operacional. Enquanto uma máquina pessoal passa horas com o processador e a memória quase a zeros, os servidores trabalham no limite 24 horas por dia. Para o executivo, concentrar esses componentes na Cloud permitiria que a mesma quantidade de RAM servisse milhões de pedidos em simultâneo, sem tempos mortos.

A nuvem contra o processamento local

O comentário atinge diretamente quem investe em hardware para correr IA de forma local. Com o aparecimento de modelos de código aberto mais eficientes, muitos utilizadores começaram a comprar portáteis e estações de trabalho com 64 GB ou 128 GB de RAM. Para Altman, esta corrida é inútil, insistindo que os PCs nunca terão a escala necessária para acompanhar os avanços dos grandes modelos.

Do lado dos consumidores, a reação foi rápida e bastante crítica. A procura agressiva por RAM por parte das infraestruturas de dados já fez disparar os preços dos componentes, encarecendo qualquer montagem nova. Para muitos utilizadores e analistas, o discurso do líder da OpenAI soa apenas a uma tentativa de travar a independência tecnológica dos utilizadores, empurrando tudo para modelos de subscrição mensal.

Diferenças técnicas e controlo de hardware

Há também um problema de engenharia que o executivo ignorou nas declarações. Os módulos de memória usados num computador comum não podem ser simplesmente transferidos para um centro de processamento de dados, onde se usam barramentos e memórias de alta largura de banda. No entanto, as linhas de produção nas fábricas são as mesmas, e quando os fornecedores apostam tudo nas encomendas industriais, a produção de componentes normais perde espaço.

Além dos custos, a questão de fundo passa pelo controlo e pela privacidade dos dados. Correr tarefas no próprio PC garante que nenhuma informação sai da máquina. Elimina a dependência de ligações de rede ou alterações unilaterais nos termos de serviço dos fornecedores externos.

A disputa pela memória promete continuar a marcar os próximos tempos na tecnologia de consumo. Com os fabricantes focados nas margens elevadas dos servidores, os utilizadores domésticos vão ter de continuar a lidar com preços altos no retalho para manter o controlo direto sobre o seu próprio hardware.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
OpenAI PCs Sam Altman

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Comentários

2
  1. TC
    To Canelas

    Eu acho que o Scam Altman tem dinheiro a mais, é um erro grave e um desperdício de recursos. Mas o que é que se vai fazer?

    Acho piada ele vir-se queixar da corrida e escacez de RAM quando foi ele quem a começou.

    Responder
  2. RP
    Ricardo Patinho

    Eu comprei 64gb de ram para um mini pc server que trabalha 24/7 para plex server, vpn server e immich. Sim é demasiado mas mais vale ter a mais que a menos e na altura custou 140 euros, neste momento 64gb ram custam 500! Para um desktop gaming 32gb é o minimo mas quem usa tambem para edicao de video 64gb é o normal

    Responder

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