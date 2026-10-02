OpenAI está a oferecer um mês de ChatGPT Plus grátis

Se usa o plano gratuito do ChatGPT e sempre quis experimentar o Plus sem pagar, esta pode ser a oportunidade, pois a OpenAI está a oferecer um mês gratuito a algumas contas em Portugal.

Os utilizadores com o plano gratuito do ChatGPT podem encontrar a possibilidade de experimentar, gratuitamente durante um mês, a versão Plus, numa oferta que surge identificada como sendo de tempo limitado.

O que inclui o ChatGPT Plus?

O plano pago acrescenta inteligência avançada para trabalho complexo, criação de imagens de maior qualidade, um agente capaz de atuar em aplicações e ficheiros e o Codex, destinado a automatizar tarefas de programação.

Além disso, inclui uma memória expandida com 20 GB de armazenamento, ligações ao email e ao calendário, projetos de maior dimensão, ferramentas para finanças pessoais e análise de dados, e a ausência de anúncios, que se mantêm no plano gratuito.

Cartão obrigatório e custo após o período promocional

Para resgatar a oferta é necessário associar um cartão de pagamento, ainda que a primeira cobrança seja de zero euros. O preço promocional aplica-se apenas durante um mês, período após o qual o utilizador pode manter-se com o ChatGPT Plus, mas por 23 euros mensais. A subscrição pode ser cancelada a qualquer altura.

Quem não pretender mantê-la deve cancelá-la antes da data de renovação, tendo em conta que as subscrições feitas através da App Store ou da Google Play têm de ser canceladas nas respetivas lojas.

No início do ano, informámos sobre uma promoção semelhante que permitia testar o ChatGPT Plus. Contudo, assim como na altura, a oferta não parece estar a ser apresentada a todos os utilizadores. Espreite se está disponível para a sua conta, considerando que a oferta pode não abranger aqueles que já tiveram ou testaram este plano pago anteriormente!