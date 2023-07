A integração do ChatGPT nos produtos da Microsoft, em especial no Bing Chat, veio trazer-lhe uma vantagem única na IA para a empresa. Deu acesso antecipado a muitas funcionalidades, mas agora acabou por ser penalizada. A OpenAI bloqueou o acesso ao Bing porque este permitia ler conteúdos de sites pagos.

A Microsoft está numa posição privilegiada devido à sua proximidade à OpenAI, a criadora do ChatGPT. Garante uma integração única desta IA nos seus serviços e, ao mesmo tempo, leva a que os seus produtos sejam também os eleitos dentro da utilização deste serviço.

Essa integração foi agora suspensa, porque foi descoberta uma utilização incorreta desta IA. Na vertente paga do ChatGTP, a integração com o Bing foi bloqueada porque os utilizadores usavam a ferramenta da OpenAI para ler conteúdos de sites pagos.

Para o fazer usavam o Browse with Bing, permite que o ChatGPT faça pesquisas na Internet para responder às perguntas dos utilizadores com informações recentes. Bastava uma pergunta simples, o pedir do texto de um link, para a IA cumprir o pedido do utilizador.

O problema é que caso fosse pedido o conteúdo de uma página com conteúdo pago, a IA do ChatGPT apresentaria o conteúdo ao utilizador. Para evitar este comportamento e resolver a situação, a OpenIA resolveu bloquear esta funcionalidade.

Esta foi uma medida de emergência que foi tomada para evitar problemas à criadora do ChatGPT. A dar acesso a estes conteúdos, violava claramente as políticas deste tipo de sites e de conteúdos, o que poderia em breve dar acesso a processos ou a problemas legais.

A OpenAI e outras empresas que estão focadas na IA estão ainda a calibrar e a aprender como ter os seus sistemas dentro da legalidade. Situações como estas estão ainda a acontecer com frequência, o que mostra que há ainda muito por apreender.