OpenAI assina acordo milionário com o Exército dos EUA para criar IA militar

Desde que a IA se massificou que se espera que esta nova tecnologia chegasse às forças militares. É algo que será natural e que necessitará de modelos criados para atender a todas as necessidades específicas. A OpenAI dá agora um passo nesse sentido, ao assinar um acordo milionário com o Exército dos EUA para criar uma IA militar.

Exército dos EUA vão ter a sua IA militar

À medida que a relação entre a OpenAI e a Microsoft se vai deteriorando, abrem-se novas oportunidades para a empresa de IA. Desta vez, com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A empresa liderada por Sam Altman acaba de assinar um contrato de 200 milhões de dólares para a adoção de ferramentas de IA para auxiliar o Exército norte-americano a reforçar a segurança nacional e a criar uma IA militar.

O Pentágono confirmou em comunicado que o contrato permitirá à OpenAI desenvolver “protótipos de recursos de IA de ponta para enfrentar desafios críticos de segurança nacional, tanto em áreas de combate como comerciais”. A empresa de Sam Altman irá realizar este trabalho em Washington, e o contrato tem data de término em julho de 2026.

A decisão do Departamento de Defesa dos EUA de conceder um contrato de 200 milhões de dólares à OpenAI para desenvolver uma forma de “IA Militar” faz parte da estratégia da administração Trump para reforçar a segurança nacional. O governo americano implementa uma série de medidas por razões de “segurança nacional”, incluindo maior segurança nas fronteiras e controlos de entrada mais rigorosos.

Mais um acordo milionário para a OpenAI

Por sua vez, o acordo com as forças armadas deu à OpenAI um passo de gigante em direção à sua meta de receitas anuais. A empresa confirmou há algumas semanas que angariara 10 mil milhões de dólares até julho. Há alguns meses, informou os investidores que esperava atingir os 12,7 mil milhões de dólares em receitas até ao final de 2025.

Esta não é a primeira vez que a OpenAI colabora com o governo dos EUA. Em janeiro, Sam Altman e Donald Trump anunciaram o Projeto Stargate, uma iniciativa para impulsionar o desenvolvimento da IA no país. O projeto conta com o apoio do SoftBank e da própria OpenAI, Oracle e MGX. Com a Nvidia, vão fornecer soluções tecnológicas para atingir os objetivos definidos. O Projeto Stargate tem um investimento inicial de 500 mil milhões de dólares.

Semanas depois, a OpenAI anunciou o ChatGPT Gov, uma modificação do ChatGPT concebida para agências governamentais dos EUA, incluindo as forças armadas. O objetivo é permitir que estas agências utilizem os modelos mais poderosos da empresa para prestar melhores serviços ao público. Tudo isto com recursos adicionais que garantem a privacidade dos sistemas governamentais e protegem os dados dos cidadãos.