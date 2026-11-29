O Artex é uma ferramenta de inteligência artificial (IA) open-source criada para testes de segurança, mas que está a ser usada por grupos de hackers para automatizar ataques. A Microsoft associa-a a campanhas contra centenas de organizações e ao ataque à cadeia de fornecimento da ConnectWise.

Uma ferramenta de pentest que trabalha quase sozinha

Num relatório publicado a 21 de outubro, a Microsoft descreve o Artex como uma plataforma de testes de intrusão, ou pentests, baseada em agentes de IA. Estes testes servem, em princípio, para que profissionais autorizados descubram falhas antes dos criminosos.

Vários agentes dividem o trabalho entre si: escolhem alvos, mapeiam sistemas, procuram vulnerabilidades e testam formas de entrar. O operador só define os objetivos, e os agentes planeiam e executam o resto.

A ferramenta aceita vários modelos de linguagem, sejam comerciais, abertos ou alterados para retirar proteções. Assim, quem a usa pode trocar de modelo e fugir às restrições de cada fornecedor.

O código surgiu no GitHub em julho de 2026, publicado por um utilizador identificado como Autumn-27, com interface em chinês. O projeto original saiu do ar em outubro, mas as cópias continuaram a circular.

A empresa de segurança Infrawatch contou mais de 130 versões disponíveis. Entretanto, a chinesa ThreatBook reclamou a autoria do projeto e passou a vender uma edição chamada Artex Pro.

Os ataques atribuídos ao grupo Storm-0940

A Microsoft liga o Artex ao Storm-0940, um grupo alinhado com o Estado chinês e ativo desde 2021. Desde setembro, o grupo terá usado a ferramenta contra organizações de defesa, energia, finanças, governo e tecnologia, chegando por vezes a acesso privilegiado na nuvem em menos de três horas.

No caso da ConnectWise, os atacantes usaram credenciais de aplicações do serviço Cloud Backup para entrar em ambientes de clientes que já lhes tinham dado acesso. A empresa sublinha que uma autenticação bem-sucedida não prova que houve roubo de dados.

Noutra campanha, entre 10 e 14 de outubro, o grupo tentou adivinhar palavras-passe de 327 contas em oito organizações. Registaram-se mais de 151 mil falhas de autenticação, sem qualquer entrada bem-sucedida.

O jornal britânico The Independent avança ainda que a ferramenta terá sido usada no ataque à CIA. A Microsoft, por sua vez, garante que os casos detetados não resultam de falhas nos seus próprios sistemas.

Porque é que o Artex preocupa os especialistas?

O Artex não inventa técnicas novas, como varrer redes ou testar palavras-passe em massa. A diferença está no ritmo, porque os agentes trabalham sem pausas, incluindo de noite e aos fins de semana.

Shaun Williams, antigo agente do FBI e hoje na SentinelOne, considera que estas ferramentas tornam os ataques mais rápidos e baratos. Além disso, exigem menos conhecimentos técnicos a quem ataca.

Para se protegerem, as empresas devem rever as permissões das aplicações ligadas, aplicar o princípio do menor privilégio e vigiar alterações de credenciais. A Microsoft recomenda também guardar os registos de atividade e travar automaticamente pedidos em excesso.

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