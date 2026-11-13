O próximo grande projeto de IA em Portugal pode ser um “ChatGPT” só para as mulheres

No encerramento da Web Summit, em Lisboa, Cristina Ferreira anunciou um ChatGPT feminino, criado em parceria com a DefinedAI, de Daniela Braga.

Cristina Ferreira deveria ter subido ao palco na quarta-feira, mas a tempestade Charles alterou o calendário da cimeira e levou-a a encerrar o evento no palco principal, perante uma sala um tanto despida. Esta foi a sexta edição da Web Summit Portugal em que a empresária participou como oradora e a primeira em que subiu ao palco principal. Além disso, caso a programação não tivesse mudado, estava ainda prevista uma conferência de imprensa.

Cristina Ferreira vai lançar a Ask Gira

A Ask Gira será lançada no início de 2027, primeiro em Portugal e depois no resto da Europa e no Brasil, e foi descrita pela própria como uma female intelligence platform, uma categoria que, nas palavras de Cristina Ferreira, “não existe a nível mundial”.

A aplicação pretende responder às muitas perguntas que as mulheres colocam sobre o corpo e a saúde, oferecendo respostas personalizadas com base nas informações que as utilizadoras decidirem partilhar, entre as quais podem estar resultados de análises clínicas. Conforme resumido pela empresária, quanto mais a plataforma souber, mais respostas poderá dar.

De acordo com Cristina Ferreira, a ideia surgiu quando lançou, no ano passado, a sua marca de suplementos, altura em que percebeu que as mulheres procuravam informação e queriam que ela lhes pudesse dar mais poder para mudar o corpo feminino.

Os parceiros

O projeto será criado em conjunto com a DefinedAI, empresa especializada em dados para Inteligência Artificial (IA) liderada pela portuguesa Daniela Braga, que subiu ao palco para falar em inglês.

A diretora-executiva afirmou estar orgulhosa por fazer parte do projeto e sublinhou que a aplicação trabalhará sempre com dados fornecidos com o consentimento das utilizadoras, acrescentando que a DefinedAI traz a sua experiência para aconselhar a empresa de Cristina Ferreira a servir metade da população mundial, historicamente sub-representada.

Por sua vez, Cristina Ferreira justificou a escolha com o trabalho de Daniela Braga na colocação da mulher no centro de cada decisão.

Para chegar a mais pessoas, a apresentadora referiu a InsurAds, plataforma portuguesa de publicidade digital que, segundo disse, chega mensalmente a 1,5 mil milhões de utilizadores e será o veículo para levar a Ask Gira ao resto do mundo.