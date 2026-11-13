O ChatGPT já pode fazer compras com o seu dinheiro

A OpenAI anunciou o ChatGPT Wallet, uma nova funcionalidade de pagamentos que permite aos seus agentes de Inteligência Artificial (IA), de nome “dots”, comprar produtos em nome dos utilizadores.

Depois de ter apostado na descoberta e comparação de produtos dentro do ChatGPT, a OpenAI apresenta o ChatGPT Wallet. Desenvolvido em parceria com a American Express, a Mastercard e a Visa, permite que os agentes dots comprem artigos em nome do utilizador. A novidade surge numa altura em que um número crescente de consumidores explora a utilização de agentes pessoais de IA para gerir calendários, reservar viagens e tratar de outras tarefas do dia a dia.

Como funciona

O utilizador introduz os dados do cartão uma única vez, pede ao seu dot que procure o que pretende comprar e aprova cada compra através de uma verificação de segurança.

Segundo a OpenAI, os agentes nunca chegam a ter acesso aos dados reais do cartão, porque as redes de pagamento fornecem ao dot um token com um número de cartão, um código de segurança e uma data de validade específicos de cada transação. Os titulares mantêm ainda os programas de recompensas e as proteções associadas aos respetivos cartões.

Now your dot can securely complete purchases on your behalf—with your approval. With ChatGPT Wallet, agents pay without access to your actual card details. Every purchase requires a security check. ChatGPT Wallet is rolling out starting today to dots, for Pro subscribers in the US. https://t.co/OnAl3SKQ3n — ChatGPT (@ChatGPT) November 13, 2026

Arranque limitado e sem comissões

Para já, o ChatGPT Wallet só está disponível nos Estados Unidos para os subscritores Pro com mais de 18 anos, uma limitação que, segundo Luke Gebb, vice-presidente executivo e responsável global de inovação da Amex, é a abordagem certa para garantir que tudo funciona de forma oleada.

Tendo em conta que o ChatGPT tem mais de 1,2 mil milhões de utilizadores ativos semanais e quase 100 milhões de pagantes, de acordo com os números do final do terceiro trimestre, Gebb considera que a OpenAI poderá alargar a disponibilidade quando entender.

Neste arranque (pelo menos), a OpenAI não vai cobrar comissões sobre as transações, preferindo concentrar-se na relação com comerciantes e redes de pagamento.

Comerciantes reticentes

Apesar da investida da OpenAI, nem todos os comerciantes estão recetivos aos agentes. A United Airlines, por exemplo, anunciou esta semana que vai bloquear o acesso de agentes aos seus sistemas para a reserva de bilhetes, e a Amazon impede-os de comprar produtos na sua plataforma.

Reconhecendo que o comércio por agentes está ainda numa fase inicial, a OpenAI publicou ferramentas e orientações para ajudar as empresas, nomeadamente para que os respetivos sites não bloqueiem inadvertidamente os seus agentes.