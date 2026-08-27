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NVIDIA planeia comprar a Hugging Face por 12,9 mil milhões de dólares

· Hardware 7 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. Zec says:
    27 de Agosto de 2026 às 11:56

    Lá vem a censura…

    Responder
  2. Max says:
    27 de Agosto de 2026 às 12:08

    “a Hugging Face, a plataforma líder” – mundial para alojamento e partilha de – “modelos de inteligência artificial (IA)” open-wight (pesos abertos/partilhados), dos quais parte são open source.
    “Desempenha para a IA um papel equivalente ao GitHub para o desenvolvimento de software tradicional”.
    Se o GitHub foi adquirido pela Microsoft (em 2018, por 7,5 mil milhões USD), em princípio não há motivo para a Nvidia não poder adquirir a Hugging Face, deste que continue a funcione de forma autónoma e aberta.

    Responder
  3. BezNaoSeiQue - terceira fase says:
    27 de Agosto de 2026 às 12:22

    Querem limitar o acesso a modelos grátis…

    Responder
    • Max says:
      27 de Agosto de 2026 às 12:31

      Modelos de IA open weight (e open source) não quer dizer grátis (tal como open source no software tradicional).

      Responder
      • BezNaoSeiQue - terceira fase says:
        27 de Agosto de 2026 às 13:20

        Tens razão, ser grátis (sem custo) não implica ser open-source. O Software pode grátis e ter código fechado. Aqui trata-se de modelos open weight, I.e. vulgo “open-source” no Software tradicional.
        Obrigado pelo reparo!

        Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      27 de Agosto de 2026 às 12:40

      Gratis? Lol
      Arranja-me o k3 gratis que a minha empresa mete limites nisso mesmo a correr nos nossos GPUs

      Responder

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