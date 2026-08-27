NVIDIA planeia comprar a Hugging Face por 12,9 mil milhões de dólares
A NVIDIA terá chegado a acordo para adquirir a Hugging Face, a plataforma líder em modelos de inteligência artificial (IA) open-source, num negócio avaliado em 12,9 mil milhões de dólares. Esta compra procura consolidar a liderança da fabricante de chips num mercado cada vez mais disputado.
O nascimento da Hugging Face
Fundada em 2016 em Nova Iorque por três empreendedores franceses - Clément Delangue, Julien Chaumond e Thomas Wolf -, a Hugging Face tornou-se o porto de abrigo para milhões de modelos e bases de dados abertas.
A plataforma permite que qualquer pessoa descarregue e modifique estes modelos livremente, posicionando-se como a infraestrutura essencial para a democratização da IA.
Guerra dos chips e a fuga à dependência da NVIDIA
Gigantes tecnológicas como a OpenAI, a Google, a Amazon e a Anthropic têm vindo a desenvolver os seus próprios processadores para reduzir a forte dependência que mantêm da NVIDIA. Neste cenário, cada chip próprio produzido por estas empresas representa um cliente a menos para a empresa liderada por Jensen Huang.
Paralelamente, os modelos abertos desenvolvidos na China têm demonstrado uma evolução surpreendente. O Kimi K3, da Moonshot AI, já consegue igualar o desempenho dos modelos norte-americanos em vários testes de referência, necessitando de um custo de treino muito menor.
Neste contexto geopolítico e comercial, Jensen Huang tem defendido publicamente a importância do open-source. O CEO da NVIDIA assinou recentemente uma carta aberta, em conjunto com outras 24 empresas (incluindo a própria Hugging Face), a apelar ao governo dos Estados Unidos para que apoie o desenvolvimento de modelos com pesos partilhados.
Uma aquisição focada na infraestrutura e não na faturação
A nível financeiro, o valor proposto pela NVIDIA representa cerca de 90 vezes a receita anual da Hugging Face. Este múltiplo avassalador indica que o negócio não se foca no retorno imediato de faturação, mas sim no controlo da infraestrutura.
Se a comunidade global de programadores continuar a construir sobre modelos abertos que correm e são treinados em hardware da NVIDIA, a ameaça dos chips proprietários dos concorrentes perde força.
Existe ainda outro fator relevante: a NVIDIA reestruturou o seu serviço de computação na nuvem (DGX Cloud) no ano passado, enquanto a Hugging Face já disponibiliza o aluguer de capacidade computacional aos seus utilizadores. Com este negócio, a fabricante poderá rentabilizar os contratos de nuvem excedentários que já tinha garantido com os seus parceiros.
Este movimento surge poucas semanas após a Stripe ter adquirido a OpenRouter por mais de 7 mil milhões de dólares, demonstrando uma consolidação acelerada da camada intermédia da inteligência artificial. Se o negócio for concretizado, a Hugging Face deixará de ser um território neutro para passar a ser um braço operacional da NVIDIA.
Leia também:
Lá vem a censura…
“a Hugging Face, a plataforma líder” – mundial para alojamento e partilha de – “modelos de inteligência artificial (IA)” open-wight (pesos abertos/partilhados), dos quais parte são open source.
“Desempenha para a IA um papel equivalente ao GitHub para o desenvolvimento de software tradicional”.
Se o GitHub foi adquirido pela Microsoft (em 2018, por 7,5 mil milhões USD), em princípio não há motivo para a Nvidia não poder adquirir a Hugging Face, deste que continue a funcione de forma autónoma e aberta.
Certo, mas neste caso o que está em causa tem um risco muito maior de lapis azul sobre open weights.
Querem limitar o acesso a modelos grátis…
Modelos de IA open weight (e open source) não quer dizer grátis (tal como open source no software tradicional).
Tens razão, ser grátis (sem custo) não implica ser open-source. O Software pode grátis e ter código fechado. Aqui trata-se de modelos open weight, I.e. vulgo “open-source” no Software tradicional.
Obrigado pelo reparo!
Gratis? Lol
Arranja-me o k3 gratis que a minha empresa mete limites nisso mesmo a correr nos nossos GPUs