NVIDIA planeia comprar a Hugging Face por 12,9 mil milhões de dólares

A NVIDIA terá chegado a acordo para adquirir a Hugging Face, a plataforma líder em modelos de inteligência artificial (IA) open-source, num negócio avaliado em 12,9 mil milhões de dólares. Esta compra procura consolidar a liderança da fabricante de chips num mercado cada vez mais disputado.

O nascimento da Hugging Face

Fundada em 2016 em Nova Iorque por três empreendedores franceses - Clément Delangue, Julien Chaumond e Thomas Wolf -, a Hugging Face tornou-se o porto de abrigo para milhões de modelos e bases de dados abertas.

A plataforma permite que qualquer pessoa descarregue e modifique estes modelos livremente, posicionando-se como a infraestrutura essencial para a democratização da IA.

Guerra dos chips e a fuga à dependência da NVIDIA

Gigantes tecnológicas como a OpenAI, a Google, a Amazon e a Anthropic têm vindo a desenvolver os seus próprios processadores para reduzir a forte dependência que mantêm da NVIDIA. Neste cenário, cada chip próprio produzido por estas empresas representa um cliente a menos para a empresa liderada por Jensen Huang.

Paralelamente, os modelos abertos desenvolvidos na China têm demonstrado uma evolução surpreendente. O Kimi K3, da Moonshot AI, já consegue igualar o desempenho dos modelos norte-americanos em vários testes de referência, necessitando de um custo de treino muito menor.

Neste contexto geopolítico e comercial, Jensen Huang tem defendido publicamente a importância do open-source. O CEO da NVIDIA assinou recentemente uma carta aberta, em conjunto com outras 24 empresas (incluindo a própria Hugging Face), a apelar ao governo dos Estados Unidos para que apoie o desenvolvimento de modelos com pesos partilhados.

Uma aquisição focada na infraestrutura e não na faturação

A nível financeiro, o valor proposto pela NVIDIA representa cerca de 90 vezes a receita anual da Hugging Face. Este múltiplo avassalador indica que o negócio não se foca no retorno imediato de faturação, mas sim no controlo da infraestrutura.

Se a comunidade global de programadores continuar a construir sobre modelos abertos que correm e são treinados em hardware da NVIDIA, a ameaça dos chips proprietários dos concorrentes perde força.

Existe ainda outro fator relevante: a NVIDIA reestruturou o seu serviço de computação na nuvem (DGX Cloud) no ano passado, enquanto a Hugging Face já disponibiliza o aluguer de capacidade computacional aos seus utilizadores. Com este negócio, a fabricante poderá rentabilizar os contratos de nuvem excedentários que já tinha garantido com os seus parceiros.

Este movimento surge poucas semanas após a Stripe ter adquirido a OpenRouter por mais de 7 mil milhões de dólares, demonstrando uma consolidação acelerada da camada intermédia da inteligência artificial. Se o negócio for concretizado, a Hugging Face deixará de ser um território neutro para passar a ser um braço operacional da NVIDIA.

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