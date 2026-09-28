Esta segunda-feira, a Nvidia deu a conhecer a Open Agent Safety Platform, um conjunto de ferramentas que permite aos programadores definir salvaguardas para os agentes de Inteligência Artificial (IA) e evitar que saiam dos ambientes de contenção (em inglês, sandboxes) onde são executados.

O lançamento surge depois de a OpenAI, a Anthropic e a Meta terem divulgado casos recentes em que modelos chegaram a sistemas de outras empresas durante testes de segurança.

Conforme informámos, em julho, modelos da OpenAI contornaram os controlos que os isolavam da Internet e violaram a infraestrutura da Hugging Face, tendo esta reconstituído cerca de 17.600 ações executadas durante a operação. Nos casos da Anthropic e da Meta, os ambientes de teste tinham falhas que deixavam a porta aberta para a Internet.

Numa chamada com jornalistas no domingo, citada pela CNBC, Justin Boitano, vice-presidente de IA empresarial da Nvidia, em representação da empresa, afirmou que a nova plataforma poderia ter evitado o incidente da Hugging Face, ressalvando que cada incidente é único e deve ser analisado em detalhe.

A Nvidia indica a participação de mais de 100 organizações, entre as quais a Anthropic, a Cisco, a Dell, a HPE e a Hugging Face, bem como a Microsoft, a Oracle, a CoreWeave e a Lenovo. A Anthropic integrou o seu serviço Claude Managed Agents com o OpenShell e com a BlueField.

Por dentro da plataforma da Nvidia

A plataforma, que a Nvidia descreve como um design de referência, pelo que se pretende que os parceiros construam produtos com base nela, assenta em dois componentes:

O OpenShell é software open source que corre em CPU Vera da Nvidia, regista as ações dos agentes, aplica políticas e pode ser estendido a plataformas de outros fabricantes, como a Arm e a Intel.

é software open source que corre em CPU Vera da Nvidia, regista as ações dos agentes, aplica políticas e pode ser estendido a plataformas de outros fabricantes, como a Arm e a Intel. O Sentry é um sistema de vigilância que corre em DPU BlueField-4, de forma independente do sistema onde o agente é executado. Em milissegundos, consegue pôr em quarentena um agente que ultrapasse os seus limites, segundo a Nvidia.

Ao contrário do OpenShell, o Sentry não é open source, embora tenha API abertas.

O NVIDIA Open Agent Safety Platform Reference Design combina o NVIDIA OpenShell no NVIDIA Vera e o NVIDIA Sentry no NVIDIA BlueField-4. Mais detalhes aqui.

Uma resposta de engenharia a um problema da IA

Para Justin Boitano, os incidentes recentes mostram que as salvaguardas ao nível do modelo, por si só, não bastam para governar aquilo a que os agentes podem aceder ou o que podem fazer.

De facto, esta posição vai ao encontro da de Jensen Huang, diretor-executivo da Nvidia, que tem defendido que muitas das preocupações de segurança são problemas de engenharia, solucionáveis com ciência da computação e desenvolvimento de produto.

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