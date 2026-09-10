Nova tecnologia de IA da Amazon faz os atores parecerem falar a língua da dobragem

A Amazon está a testar uma nova tecnologia de inteligência artificial (IA) no Prime Video que sincroniza os movimentos dos lábios dos atores com o áudio de versões dobradas, procurando tornar as traduções mais naturais e convincentes.

Prime Video aposta numa dobragem mais realista, mas com IA

A nova funcionalidade do Prime Video combina IA com técnicas de efeitos visuais para ajustar os movimentos da boca dos atores ao discurso traduzido. Desta forma, a imagem apresentada no ecrã fica mais próxima daquilo que seria esperado se os intérpretes estivessem realmente a falar a língua da dobragem.

Para já, a tecnologia está disponível apenas na versão inglesa dobrada da série alemã Maxton Hall. A Amazon pretende, contudo, levar esta solução a outros conteúdos do seu catálogo no futuro.

A sincronização labial através de IA começa também a ganhar espaço noutras plataformas. A Meta e o YouTube já apresentaram soluções de dobragem automática destinadas a criadores, incluindo funcionalidades capazes de adaptar os movimentos dos lábios à língua selecionada pelo utilizador.

A abordagem da Amazon distingue-se, neste caso, pela utilização de áudio dobrado por humanos em conjunto com ferramentas de IA e efeitos visuais, em vez de depender exclusivamente de vozes geradas automaticamente.

Experiência começou com vários filmes e séries

Esta não é a primeira incursão do Prime Video na utilização de IA para dobragem. No ano passado, a plataforma começou a testar uma solução de dobragem assistida por IA em inglês e espanhol, abrangendo inicialmente 12 filmes e séries.

Entre os conteúdos utilizados nessa experiência encontravam-se El Cid: La Leyenda, Mi Mamá Lora e Long Lost. A empresa parece agora estar a avançar para uma fase em que, além da tradução do áudio, procura também resolver uma das limitações mais visíveis das dobragens tradicionais - a diferença entre aquilo que é dito e o movimento dos lábios.

A sincronização labial já pode ser encontrada nas duas primeiras temporadas de Maxton Hall para subscritores do Prime Video em vários mercados. A funcionalidade deverá também acompanhar a terceira temporada da série, cujo lançamento está previsto para 9 de dezembro.

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