Nova plataforma permite criar até 50 namoradas com IA

Uma plataforma lançada recentemente permite criar namoradas virtuais à medida, com subscrições entre um e 99 dólares por mês. A empresa fala em entretenimento, enquanto vários especialistas alertam para o impacto nas relações reais.

De nome SxxxAI, a plataforma foi lançada no início de setembro, segundo o New York Post, e permite que utilizadores com 18 ou mais anos criem uma namorada artificial e definam o seu aspeto, a sua personalidade, a forma como se conheceram e o comportamento dela na intimidade. A criação da personagem é gratuita, mas conversar com ela e gerar fotografias e vídeos personalizados obriga a uma subscrição mensal entre um e 99 dólares. O plano de um dólar permite criar até 10 personagens e dá 300 créditos para conteúdos, enquanto o plano “elite”, de 99 dólares, permite criar 50 e inclui 3000 créditos.

Entretenimento ou substituto de relações?

Em declarações ao The New York Post, a empresa afirma que o serviço é uma forma de entretenimento e de interação criativa, e não um substituto de mulheres ou de relações reais. Um porta-voz afirmou também que conversar com a mesma companheira todos os dias, construir memórias e criar uma história contínua pode tornar a relação muito mais imersiva do que gerar uma simples imagem.

De facto, o interesse por este tipo de interações com Inteligência Artificial (IA) é visível em estudos recentes. Conforme citado pelo Vice News, um inquérito da Talker Research a 2000 adultos norte-americanos, feito em julho de 2026, indica que 27% da Geração Z já teve conversas românticas ou picantes com chatbots, e que os homens referem-nas cerca de duas vezes mais do que as mulheres.

Por sua vez, um inquérito do Institute for Family Studies e da YouGov, realizado em 2024 a adultos norte-americanos com menos de 40 anos, concluiu que 25% acreditam que a IA poderá vir a substituir relações românticas entre pessoas.

O que dizem os especialistas

A socióloga e psicóloga Sherry Turkle, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), que publicou em setembro o livro Artificial Intimacy, afirmou em 2024, numa entrevista à NPR sobre chatbots de companhia, que esta tecnologia oferece “a ilusão de intimidade sem as exigências”.

Entretanto, Kim Villanueva, presidente da National Organization for Women, defendeu que as “namoradas” serão moldadas pela imagem que o homem tem do que uma mulher deve ser e que não se resolve a solidão criando uma mulher que nunca pode dizer não, e o psicoterapeuta Jonathan Alpert comparou a plataforma a uma boneca insuflável que agora responde.

Assim, a SxxxAI junta-se a um conjunto crescente de serviços que levam a IA para o campo da companhia e da intimidade, com um modelo de negócio baseado em subscrições e em níveis de personalização cada vez maiores