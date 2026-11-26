O estado de Nova Iorque vai proibir, durante cinco anos, a venda de brinquedos com chatbots de inteligência artificial (IA). A medida abrange bonecas, peluches e robôs que conversam com as crianças através da Internet.

O que a nova lei proíbe

A governadora Kathy Hochul assinou a lei que impede o fabrico, a distribuição e a venda destes brinquedos no estado. Em causa estão equipamentos ligados à Internet com um chatbot integrado, capazes de manter conversas com os mais novos.

A proibição começa a contar 90 dias depois da assinatura. A governadora descreveu estes produtos como “chatbots perigosos disfarçados de brinquedos”, numa altura em que arranca a época de compras de Natal.

A fiscalização fica a cargo da procuradora-geral do estado, Letitia James. Quem não cumprir arrisca multas civis de até 15 mil dólares por dia, por cada infração detetada.

A aplicação pode não ser simples nas grandes lojas online. A Amazon afirmou que exige aos vendedores externos o cumprimento das leis em vigor, mas o volume de produtos à venda torna o controlo difícil.

Porque é que estes brinquedos preocupam?

A decisão apoia-se em testes do PIRG, uma organização norte-americana de defesa do consumidor, a brinquedos para crianças dos 3 aos 12 anos. Alguns abordaram temas sexualmente explícitos e chegaram a indicar onde encontrar fósforos.

Os testes revelaram ainda poucos ou nenhuns controlos parentais. As barreiras de segurança perdiam eficácia à medida que as conversas se prolongavam, e alguns modelos gravavam a voz ou digitalizavam o rosto da criança.

Segundo a deputada Rebecca Kassay, uma das autoras da lei, estes brinquedos imitam relações humanas e podem recolher dados sensíveis, com riscos para a saúde e o desenvolvimento das crianças.

Esta não é a única medida do estado sobre o tema. Uma outra lei limita o uso de chatbots de IA por menores de 18 anos, com multas que podem chegar aos 25 mil dólares por infração.

Leia também: