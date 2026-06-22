Noruega vai restringir o uso de ferramentas de IA nas salas de aula

O Governo norueguês vai restringir o uso de Inteligência Artificial (IA) nas salas de aula já a partir de agosto, numa aposta no regresso aos métodos de ensino tradicionais.

Segundo a Reuters, o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, anunciou que o governo vai impor novas regras para o uso de IA no ensino, numa tentativa de combater aquilo que considera ser um impacto negativo na aprendizagem dos alunos.

As novas regras entram em vigor já em agosto, aquando do recomeço das aulas, e variam de acordo com a idade dos estudantes:

Para o ensino básico , do 1.º ao 7.º ano (alunos entre os 6 e os 13 anos), a IA fica praticamente proibida.

, do 1.º ao 7.º ano (alunos entre os 6 e os 13 anos), a IA fica praticamente proibida. No 2.º ciclo do secundário inferior (8.º ao 10.º ano, alunos entre os 14 e os 16 anos), o uso passa a ser permitido, mas sempre sob supervisão dos professores.

(8.º ao 10.º ano, alunos entre os 14 e os 16 anos), o uso passa a ser permitido, mas sempre sob supervisão dos professores. No secundário superior, para alunos a partir dos 17 anos, as regras tornam-se um pouco mais flexíveis, embora o governo continue a recomendar que a IA seja usada apenas quando for realmente necessário.

Na perspetiva de Støre, "o mais importante na escola é que as nossas crianças aprendam a ler, a escrever e a fazer contas".

Uma tendência que já vinha de trás

Esta não é a primeira vez que a Noruega controla o avanço da tecnologia nas escolas. Em 2024, o país proibiu os smartphones nas salas de aula, obrigando os alunos a guardar os dispositivos durante o horário escolar.

Segundo um estudo do Instituto Norueguês de Saúde Pública, a medida resultou, com os casos de bullying a diminuírem e as médias escolares a começarem a subir.

Mais recentemente, o governo avançou com um plano para proibir o acesso a redes sociais a menores de 16 anos.

Agora, a par das novas restrições à IA, a Noruega prepara ainda legislação para aumentar o financiamento destinado à compra de livros físicos para as escolas.

Curiosamente, a decisão representa um enorme contraste com a estratégia que o país seguia há uma década. Em 2016, a Noruega lançou um plano para distribuir um tablet a cada criança a partir dos 5 anos. O resultado não foi o esperado: as taxas de literacia caíram de forma significativa e os resultados escolares pioraram.

Agora, o país está a afastar os ecrãs das salas de aula e a apostar num ensino mais analógico.

No fundo, as mudanças de estratégia refletem o desafio que se vive um pouco por todo o mundo: a tecnologia evolui a um ritmo tão acelerado que nem os governos sabem como lidar com ela, especialmente no que às crianças e adolescentes diz respeito.