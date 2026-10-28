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Inteligência Artificial

Ninguém quer usar o novo nome da IA e Donald Trump não está nada contente

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A clássica designação Inteligência Artificial pode ter os dias contados na administração pública norte-americana, pelo menos se depender da vontade da Casa Branca. Donald Trump manifestou o seu descontentamento na rede Truth Social, apontando baterias aos meios de comunicação e prometendo avançar com uma proibição formal do uso da sigla IA em documentos oficiais, contratos federais e comunicações governamentais.

Donald Trump não está nada contente com a IA

A irritação do presidente focou-se em publicações financeiras como o The Wall Street Journal, que continuam a ignorar as suas diretrizes. Quase um mês após assinar uma ordem executiva destinada a oficializar o conceito de Super Inteligência, Trump defende que a palavra artificial faz a tecnologia parecer falsa e desvaloriza o seu alcance técnico, insistindo que praticamente todos deviam adotar a nova sigla.

Empresas alinham e especialistas rejeitam mudança

Apesar da resistência da maioria da imprensa e da comunidade científica, algumas figuras do setor empresarial apressaram-se a seguir a cartilha política. Elon Musk prometeu adaptar a marca da sua empresa tecnológica para adotar a nova sigla, enquanto a Salesforce rebatizou a sua plataforma de agentes autónomos poucos dias após o decreto presidencial para evitar atritos com Washington.

No aparelho de Estado, a NASA começou a eliminar a designação antiga de websites públicos, concursos de emprego e sistemas informáticos internos. Do lado académico, a reação foi imediata: especialistas recordam que o termo clássico criado por John McCarthy nos anos 50 define a simulação de processos humanos, enquanto o novo rótulo tem outro significado técnico há décadas e não se impõe por decreto.

Negócio inesperado disparou domínios da Eslovénia

Esta insistência política acabou por produzir um efeito financeiro caricato e imprevisto do outro lado do Atlântico. Na Eslovénia, terra natal da primeira-dama Melania Trump, a autoridade que gere o domínio de topo na Internet registou uma procura fora do normal, pelo simples facto de o sufixo nacional (.si) coincidir letra por letra com a nova sigla promovida pelo presidente.

Os números confirmam a dimensão deste fenómeno especulativo. Se em agosto as adesões a este domínio mal chegavam a duas mil, o anúncio oficial da presidência norte-americana gerou a venda imediata de mais de dez mil novos endereços web num único dia, deixando os cofres da entidade reguladora local com um encaixe substancial à custa dos investidores do meio digital.

Resta ver se uma restrição imposta por despacho tem força real para apagar sete décadas de vocabulário informático consolidado ou se vai esbarrar em entraves legais e práticos. Mudar palavras em formulários federais é simples na burocracia, mas convencer o mercado global, os engenheiros e o público a abandonar uma sigla universal é uma tarefa praticamente impossível.

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Autor: Pedro Simões
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