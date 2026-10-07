Nem o ChatGPT escapa: OpenAI descobre o momento perfeito para lhe mostrar anúncios

A OpenAI encontrou mais um espaço para rentabilizar a sua ferramenta e o alvo desta vez é a criação de imagens. A gigante da IA começou a testar um formato publicitário que surge no intervalo em que o utilizador aguarda pelo resultado do seu pedido. Em vez de uma animação enquanto os servidores processam, o ecrã passa a exibir anúncios.

Publicidade invade a espera no ChatGPT

O formato foi pensado ao pormenor. Quando alguém pede um texto, a leitura é rápida e a atenção divide-se logo com a resposta. Já na geração de imagens existe um compasso de espera obrigatório de vários segundos. É essa janela morta que a OpenAI quer monetizar nos utilizadores do plano gratuito, aproveitando uma base que já ultrapassa 1,2 mil milhões de pessoas todas as semanas.

Como funcionam as mensagens patrocinadas

A apresentação visual coloca a publicidade posicionada entre o grafismo de processamento e a caixa onde se escrevem os pedidos. A tecnológica garante que os anúncios ficam claramente identificados e separados do conteúdo gerado, assegurando ainda que estas marcas parceiras não vão influenciar o estilo ou os elementos das imagens finais criadas pela inteligência artificial.

Esta fase experimental arranca primeiro nos Estados Unidos ao longo das próximas semanas, mantendo de fora os subscritores dos planos pagos Pro e Enterprise. Para a OpenAI, a medida dá continuidade a um caminho traçado desde o verão, altura em que o chatbot começou a sugerir links comerciais em pesquisas focadas em viagens, comparação de produtos e contratação de serviços online.

Europa obriga a mostrar todas as campanhas

O cenário no mercado europeu será bem mais vigiado. Em agosto, a Comissão Europeia enquadrou o ChatGPT na categoria de motor de pesquisa de muito grande dimensão ao abrigo do Regulamento dos Serviços Digitais, já que a plataforma superou a fasquia de 45 milhões de utilizadores ativos por mês no espaço comunitário.

Com este estatuto, a empresa tem até ao final de dezembro para cumprir obrigações apertadas de conformidade e auditoria. Terá de manter um registo público e detalhado de todas as campanhas publicitárias veiculadas na União Europeia, especificando quem paga os anúncios e a que público se dirigem.

Esta base de dados aberta serve para entidades reguladoras e grupos de defesa do consumidor monitorizarem eventuais fraudes, esquemas de desinformação ou propaganda política encapotada. Resta saber quando e em que moldes a OpenAI conseguirá trazer este novo formato de publicidade aos utilizadores deste lado do Atlântico.