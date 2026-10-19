Nem as Smart TV escaparam à febre do vibe coding: a televisão à medida de cada utilizador

Normalmente, as Smart TV são dispositivos bastante fechados. Com a interface, as aplicações e as funcionalidades a serem decididas pelos fabricantes, há pouco espaço para mexer ou personalizar à medida de cada utilizador. No entanto, com o vibe coding, isto parece estar a mudar.

Em poucas palavras, o vibe coding é uma forma de desenvolver software em que o utilizador descreve o que quer e deixa a Inteligência Artificial (IA) escrever, rever e corrigir o código. Ferramentas como o Claude Code, o Cursor e o ChatGPT são exemplos disso.

Hoje em dia, num fenómeno em exponencial crescimento, já não é preciso ser programador experiente para experimentar. Podem criar-se ecrãs iniciais mais simples, aplicações para consultar conteúdos ou painéis com informação sobre os dispositivos da casa. Tudo depende do que cada televisão permite.

Um exemplo real

Com exemplos partilhados em redes sociais como o X e o Reddit, um dos destaques é o tv-vibehack, partilhado no GitHub. O projeto nasceu, porque a televisão Xiaomi dos pais do autor mostrava um anúncio antes de conseguirem chegar à Netflix.

Depois de uma tarde com o Claude Code, eis o resultado:

Desativa aplicações pré-instaladas, serviços de telemetria e conteúdos patrocinados, através de ADB;

Instala um launcher próprio, com um visual inspirado no tvOS da Apple;

Não exige root nem cabos, e não desinstala nada, por isso é possível reverter tudo com um script de restauro.

O prompt usado está disponível no repositório, para que qualquer pessoa o possa usar com a sua televisão.

O interesse tem sido grande, considerando que o projeto conta com quase três mil estrelas e mais de 300 forks (até ao momento da escrita deste artigo). Além disso, a comunidade já contribuiu com listas para vários modelos de televisões Xiaomi, TCL, OnePlus e outras.

Vibe coded my parents’ TV this afternoon! It was showing a sponsored ad before you could even get to Netflix. Gave Claude Code the model number, it found the TV on wifi, removed 25 Xiaomi packages and wrote a new launcher. Looks like an Apple TV now lol https://t.co/E5Q4A1b0yI — Gathin (Ø,G) (@gathint) October 17, 2026

Nem todas as televisões aceitam o mesmo

Apesar da curiosidade, importa referir que o vibe coding não transforma automaticamente qualquer Smart TV num dispositivo aberto.

As Android TV e Google TV são as plataformas mais flexíveis, permitindo instalar aplicações de terceiros e, em muitos casos, usar interfaces alternativas. Apesar disso, trocar o ecrã inicial pode exigir configurações adicionais.

são as plataformas mais flexíveis, permitindo instalar aplicações de terceiros e, em muitos casos, usar interfaces alternativas. Apesar disso, trocar o ecrã inicial pode exigir configurações adicionais. Nas LG (webOS) , é possível desenvolver aplicações com as ferramentas da fabricante, mas isso não significa poder substituir a interface principal do sistema.

, é possível desenvolver aplicações com as ferramentas da fabricante, mas isso não significa poder substituir a interface principal do sistema. Nas Samsung (Tizen), o SDK permite criar aplicações, mas os componentes centrais do sistema continuam fora de alcance.

Segundo o autor do projeto tv-vibehack, a sua abordagem não funciona em televisões Samsung, LG nem Amazon Fire TV.

No vibe coding, “não há bela sem senão”

Importa referir, também, que a IA facilita a escrita do código, mas não dispensa testes nem garante compatibilidade com o equipamento. De facto, além de algumas alterações exigirem ADB e permissões adicionais, mexer em componentes do sistema, especialmente através de métodos não oficiais, pode causar instabilidade, falhas de segurança ou deixar de funcionar após uma atualização.

No caso do projeto tv-vibehack, a maioria das listas desativa o serviço de atualizações do fabricante da Smart TV, pelo que as atualizações só chegam se o utilizador as reativar de propósito.

Embora não estejamos perante uma revolução, o vibe coding mostra que a televisão deixou de ser território exclusivo dos fabricantes. Com a ajuda da IA, quem não é programador já consegue personalizar a sua Smart TV para ter uma interface mais limpa, ver menos publicidade e assegurar mais integração com a casa inteligente, desde que a sua televisão o permita. Vale a pena acompanhar o tema!