A administração dos Estados Unidos da América (EUA) planeia atribuir o estatuto de “campeão nacional” a mais de duas dezenas de empresas de Inteligência Artificial (IA), num programa que visa apoiar a sua expansão no estrangeiro e reforçar a concorrência com os rivais chineses.

De acordo com o The Wall Street Journal, que avançou a informação no domingo, citando pessoas familiarizadas com os planos, o governo de Donald Trump pretende designar mais de duas dezenas de empresas de IA como “campeões nacionais“. Entre os nomes referidos encontram-se a Nvidia, a Amazon, a Microsoft, a OpenAI e a Anthropic, embora a lista completa ainda não tenha sido divulgada.

O programa tem como objetivo ajudar estas empresas a expandir-se além-fronteiras e a competir de forma mais eficaz com os concorrentes chineses. A ideia passa por agrupar chips, modelos de IA e outras tecnologias em pacotes que as empresas norte-americanas possam vender a governos e empresas estrangeiras, em concorrência com fornecedores chineses como a Huawei.

O que poderá implicar o estatuto de “campeão”?

De acordo com a página do programa no website do Departamento de Comércio, as empresas designadas beneficiam do seguinte:

Aprovação acelerada de licenças de exportação de chips e tecnologias associadas;

de licenças de exportação de chips e tecnologias associadas; Apoio governamental quando operam no estrangeiro;

quando operam no estrangeiro; Acesso a financiamento federal.

O programa já havia sido anunciado no ano passado, mas até agora não tinha sido escolhida qualquer empresa. Além disso, alguns meios sublinham que não é claro o que a designação representará na prática para as empresas agora listadas. Além disso, embora se espere que o anúncio seja feito em breve, a data poderá ser adiada.

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