Não se deixe enganar: confirme se um vídeo, imagem ou áudio foi gerado com IA

A ferramenta da Google que verifica se imagens, vídeos e áudio foram gerados com Inteligência Artificial (IA) já está disponível globalmente, em inglês.

A Google anunciou que o SynthID Detector passa a estar acessível a qualquer pessoa, depois de no ano passado ter surgido numa versão inicial dirigida a profissionais dos media. Esta disponibilização global enquadra-se na intenção de dar mais contexto sobre os conteúdos que encontramos online, numa altura em que as ferramentas de IA são cada vez melhores e mais fáceis de utilizar.

Do acesso para profissionais ao público em geral

O SynthID foi lançado em 2023 e recorre a marcas de água impercetíveis, aplicadas a imagens, vídeo e áudio, para identificar conteúdos gerados por IA. Segundo a Google, já foram marcadas mais de 180 mil milhões de imagens e vídeos, a que se juntam 240 mil anos de áudio.

A versão inicial do SynthID Detector foi apresentada no ano passado e destinava-se a ajudar profissionais dos media a verificar conteúdos gerados por IA. Agora, a novidade é a abertura da ferramenta a todos os utilizadores, a nível global e em inglês.

Para verificar se uma imagem, vídeo ou áudio foi gerado com recurso a IA, basta abrir o Gemini, arrastar o ficheiro para o chat e perguntar se ele foi criado ou alterado com IA da Google. O Gemini, a Pesquisa e o Chrome vão verificar a presença da marca de água SynthID, informando se a encontrarem.

O que é possível verificar

Com o novo SynthID Detector, qualquer pessoa pode confirmar se uma imagem, um vídeo ou um ficheiro de áudio foi criado com IA da Google ou de parceiros. Entre estes, a empresa refere a OpenAI, a NVIDIA e a Kakao, acrescentando que a Apple juntar-se-á em breve.

O novo detetor junta-se às funcionalidades de verificação já integradas na Pesquisa Google, na aplicação Gemini e no Chrome, que, segundo a empresa, tratam regularmente mais de um milhão de pedidos por dia.