A Inteligência Artificial (IA) já ocupa um espaço relevante no mundo tecnológico, com um número crescente de empresas a apostar na tecnologia. Mais do que potencializá-la, importa capacitar pessoas para a trabalharem eficientemente. Por isso, a Microsoft vai formar um milhão de sul-africanos em competências de IA.

Conforme avançado por Lillian Barnard, presidente da Microsoft África, na quinta-feira, a Microsoft pretende proporcionar a um milhão de pessoas na África do Sul oportunidades de formação em IA e cibersegurança até 2026.

A iniciativa nacional de qualificação da Microsoft visa um público amplo e, na África do Sul, dará prioridade a todos os setores, desde as empresas ao governo e aos jovens, segundo a presidente, durante o "AI Tour" da empresa, em Joanesburgo.

Ao proporcionar oportunidades de qualificação e acesso a certificações reconhecidas pela indústria, os nossos jovens estarão bem posicionados para competir na cena global.

Disse Barnard, sem relevar o valor do investimento desta iniciativa de formação de pessoas em competências de IA e cibersegurança, na África do Sul.

Segundo a imprensa, a Microsoft foi o primeiro fornecedor mundial de clouds públicas em "hiperescala" a construir centros de dados na África do Sul, tendo formado quatro milhões de africanos nos últimos cinco anos.

Além disso, a empresa ter-se-á comprometido a formar 30 milhões de africanos nos próximos cinco anos.