Quem tentou trabalhar normalmente nos últimos dias sentiu o problema na pele. A infraestrutura da Microsoft sofreu uma quebra pesada que demorou horas a resolver, mas o cenário não ficou por aí. Quase em simultâneo, falhas técnicas atingiram o Exchange, o Gmail, a App Store da Apple, a PlayStation Network, várias companhias aéreas e bancos como o Chase ou o Huntington Bank. Agora, a empresa de Redmond veio a público admitir que esta instabilidade está longe de terminar.

O aviso partiu diretamente de Brad Smith, presidente da Microsoft, durante uma intervenção no programa Face the Nation da CBS News. Segundo o executivo, os apagões tecnológicos vão tornar-se mais frequentes nos próximos meses. A razão é simples, ainda que pouco tranquilizadora para os utilizadores: toda a infraestrutura global de informação está a passar por uma atualização profunda ao mesmo tempo.

Corrida aos patches de segurança impulsionada pela IA

No centro desta tempestade está a inteligência artificial. As ferramentas de IA tornaram muito mais rápido detetar falhas no código e criar correções. O problema é que os atacantes usam exatamente as mesmas armas para encontrar e explorar vulnerabilidades antes que sejam tapadas. É uma corrida contra o relógio onde ninguém pode dar-se ao luxo de esperar.

Para travar ataques iminentes, as equipas de engenharia estão a lançar atualizações de segurança a um ritmo alucinante. Mas a pressa cobra o seu preço em produção. Quando o tempo para testar alterações no código encurta, o risco de partir funcionalidades existentes dispara. O cenário agrava-se ainda mais em sistemas legados, onde um remendo apressado pode derrubar serviços inteiros num instante.

Não há sinais de ciberataque, mas a regra mantém-se

A sucessão rápida de falhas em serviços críticos levantou suspeitas imediatas de um ataque coordenado. Tanto a Microsoft como o governo norte-americano afastam esse cenário. Não existe qualquer indício de um ciberataque às infraestruturas dos Estados Unidos. Tudo aponta para efeitos colaterais desta aceleração forçada pela IA, com fornecedores e empresas a corrigir código vulnerável à pressa.

Na mesma emissão televisiva, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, reforçou esta leitura para acalmar os clientes bancários. Bessent garantiu que os sistemas financeiros continuam fortemente protegidos e atribuiu as perturbações recentes a atualizações de rotina. Na prática, os bancos preferem assumir pequenos soluços técnicos hoje do que lidar com uma intrusão grave amanhã.

Mesmo com o risco real de uma atualização trazer bugs inesperados, a recomendação de Brad Smith para o utilizador comum não muda. Instalar os patches de segurança nos smartphones e computadores assim que ficam disponíveis continua a ser obrigatório. Ficar sem acesso a um serviço durante algumas horas irrita qualquer pessoa, mas deixar a porta aberta a ataques automatizados por IA sai muito mais caro.