Meta quer que governo dos EUA tome medidas para impedir a OpenAI de se tornar lucrativa

Apesar de uma concorrência forte e cada vez mais capaz, a OpenAI ainda domina o mercado da IA e do que esta nova tecnologia consegue oferecer. A Google e outras empresas têm dado respostas com soluções alternativas, mas outras, como a Meta fez agora, procuram medidas que impeçam o seu crescimento no mercado.

Os planos da OpenAI para se tornar uma empresa com fins lucrativos enfrentam sérios obstáculos. A Meta juntou-se agora à oposição liderada pelo antigo cofundador Elon Musk e quer medidas fortes para que esta cresça e domine o mercado da IA com os lucros associados.

Elon Musk tomou medidas para bloquear os esforços da OpenAI com uma ação judicial que interpôs. No entanto, com o envolvimento da Meta, as coisas complicaram-se ainda mais. De acordo com relatos nos EUA, Meta escreveu uma declaração ao Procurador-Geral da Califórnia, instando o governo a interromper as ambições lucrativas da OpenAI.

No seu artigo, Meta disse que a OpenAI abusou do seu estatuto de organização sem fins lucrativos para angariar milhares de milhões de dólares de investidores e que a empresa “realocou ativos adquiridos como uma organização de caridade”. Supostamente, a empresa infringirá a lei ao utilizar estes dados para obter lucros potenciais.

Como salientou Meta, as consequências desta mudança podem ter implicações importantes para a indústria tecnológica. Assim, a reestruturação da OpenAI representará uma mudança de paradigma para as startups tecnológicas.

Permitir a reestruturação permitiria aos investidores criar organizações sem fins lucrativos, proporcionando centenas de milhões de dólares em incentivos fiscais para apoiar a investigação e o desenvolvimento.

A resposta da OpenAI a estes desafios não tardou. Bret Taylor, presidente executivo da empresa, afirmou em comunicado que qualquer possível reestruturação garante que a organização sem fins lucrativos possa continuar a existir e a prosperar. Aumentará também a sua capacidade de sustentar a sua missão.