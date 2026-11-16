Melhor classificado em exame na Coreia do Sul admite fraude com recurso a IA

O candidato que ficou em primeiro lugar nas duas fases do exame nacional de qualificação para contabilistas fiscais na Coreia do Sul, realizadas em abril e julho, admitiu ter recorrido a dispositivos eletrónicos e a Inteligência Artificial (IA) generativa para obter as respostas.

Na primeira fase, o candidato, identificado apenas pelo apelido Han, obteve 397,5 pontos em 400, com apenas uma resposta errada em 160 perguntas, um desempenho que levou a acusações de utilização de óculos inteligentes, que o candidato começou por negar. Entretanto, no canal de YouTube Attorney Lee Don-ho, este domingo, pediu desculpa em vídeo, de máscara no rosto, e reconheceu que a melhor classificação não resultou de um esforço justo.

Segundo Han, o método consistia em fotografar as perguntas com uma microcâmara, enviar as imagens para uma ferramenta de IA e consultar as respostas no smartphone.

O candidato entregou uma confissão escrita à polícia de Seul, que a recebeu através do advogado do candidato e atribuiu o caso a investigadores. A entidade que organiza o exame, a Human Resources Development Service of Korea (HRDK), anunciou que vai apresentar queixa e avançar com a anulação da pontuação.

Alunos do ensino secundário a sair após o exame nacional de admissão à universidade do ano passado. Crédito: YONHAP/EPA, via The Guardian

Reação do governo e receios para o exame nacional

O caso surge poucos dias antes do exame nacional de acesso ao ensino superior, marcado para quinta-feira, 19 de novembro, num país em que os exames padronizados condicionam em grande medida a mobilidade social e o percurso profissional, e para o qual muitos estudantes se preparam durante grande parte da vida.

Um alto responsável do gabinete presidencial afirmou, no domingo, que a presidência encara o assunto com grande seriedade e que tem trabalhado na preparação de medidas, tendo sido realizada, nesse dia, uma reunião de emergência na qual se decidiu analisar todos os casos de suspeita sinalizados até agora.

Na sexta-feira, a primeira-ministra, Han Seong-sook, já tinha reconhecido as preocupações da opinião pública com fraudes assistidas por IA, e prometido preparação antecipada e acompanhamento rigoroso do processo, por forma a garantir que o exame decorre de forma justa e estável.