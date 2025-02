Mais um país baniu o DeepSeek! Coreia do Sul confirma envio de dados para dona do TikTok

Ainda que seja a IA do momento, a utilização da DeepSeek tem levantado muitas questões sensíveis. A mais importante é mesmo a informação recolhida sobre os utilizadores e o que faz com esta. Depois de vários países terem bloqueado o DeepSeek, surge agora mais um. A Coreia do Sul retirou as apps desta IA e provou que os dados são enviados para a dona do TikTok.

Coreia do Sul baniu o DeepSeek!

A DeepSeek, uma startup chinesa de inteligência artificial, suspendeu os downloads das aplicações deste chatbot na Coreia do Sul. Este movimento permitiu às autoridades locais trabalhar para resolver problemas de privacidade. Esta informação foi revelada pelas autoridades sul-coreanas.

A Comissão de Proteção de Informação Pessoal da Coreia do Sul revelou que as apps da DeepSeek foram removidas da App Store da Apple e Google Play no sábado. A empresa de IA aceitou trabalhar com a agência para reforçar as proteções de privacidade antes de relançar as apps. Esta ação não afeta os utilizadores que já tenham descarregado o DeekSeek ou que o utilizem em PCs.

Nam Seok, diretor da divisão de investigação da comissão sul-coreana, aconselhou os utilizadores do DeepSeek no país a eliminarem a aplicação dos seus dispositivos. Al mesmo tempo, devem evitar introduzir dados ou informações pessoais na ferramenta até que os problemas sejam resolvidos.

Confirma envio de dados para dona do TikTok

Muitas agências governamentais e empresas sul-coreanas bloquearam o DeepSeek nas suas redes ou proibiram os funcionários de utilizar esta IA no trabalho. Isto aconteceu devido a preocupações de que o modelo de IA estivesse a recolher demasiada informação sensível, algo já avançado antes.

A comissão de privacidade sul-coreana, que começou a rever os serviços da DeepSeek no mês passado, descobriu que a empresa não tinha transparência sobre as transferências de dados de terceiros. Também recolhia informações pessoais excessivas, segundo explicou Nam Seok. O diretor disse que a comissão não tinha uma estimativa do número de utilizadores do DeepSeek na Coreia do Sul.

Após este bloqueio, foi confirmado o pior cenário. A entidade reguladora nacional provou a fuga de dados de utilizadores do DeepSeek para terceiros. A Comissão de Proteção de Informações Pessoais da Coreia do Sul (PIPC) confirmou os avisos de alguns especialistas em cibersegurança de que a DeepSeek poderia transferir dados pessoais para outras entidades sem o consentimento dos utilizadores.