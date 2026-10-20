Mais de mil milhões de dólares: as condições da Anthropic para travar um modelo de IA

A Anthropic apresentou um rascunho de lei para regular a segurança de modelos de Inteligência Artificial (IA) de fronteira, procurando limitar os casos em que o governo pode travar o lançamento de um modelo e sobrepondo-se a algumas leis estaduais. Após críticas, a empresa já admitiu rever parte do texto.

De acordo com o POLITICO, que cita três pessoas com conhecimento do processo e que pediram anonimato, representantes da Anthropic apresentaram a legisladores um rascunho confidencial de lei sobre segurança de IA de fronteira, ao qual o jornal teve acesso.

Através de um porta-voz, a empresa confirmou que o texto representa as propostas do seu “Advanced AI Framework”, que tem defendido junto de legisladores federais e estaduais desde junho.

Travar um modelo de IA só em casos extremos

Um dos destaques do rascunho é a limitação do poder do governo para bloquear o lançamento ou a utilização de um modelo, que só seria possível perante um risco previsível e iminente de danos superiores a mil milhões de dólares, ou de morte ou ferimentos graves a mais de 50 pessoas.

O risco teria de resultar de uma de três situações:

A criação ou libertação de uma arma biológica; A fuga de um modelo ao controlo do seu criador; Ciberataque.

Mesmo nesses casos, o Departamento do Comércio teria de pedir a um juiz do Tribunal Distrital do Distrito de Colúmbia que travasse o lançamento de um modelo, depois de concluir que este representa um risco.

O texto procura expressamente proibir qualquer outro departamento, agência ou responsável de suspender o desenvolvimento, a disponibilização ou o uso interno de um modelo.

Avaliadores independentes e novas obrigações

O projeto da Anthropic prevê avaliadores independentes, registados no Departamento do Comércio, que analisariam periodicamente os laboratórios e os respetivos modelos de fronteira. Estes avaliadores podem ser pagos pelas próprias empresas, desde que o pagamento não dependa dos resultados, e teriam de comunicar ao Comércio, no prazo de 72 horas após concluírem a avaliação, qualquer risco iminente dos tipos previstos.

Os laboratórios ficariam ainda obrigados a criar quadros de segurança, a publicar relatórios de transparência para cada novo modelo de fronteira, a implementar proteções para denunciantes e a comunicar incidentes críticos de segurança ao Comércio.

O rascunho prevê também que a lei federal se sobreponha a algumas leis estaduais, em matérias como a divulgação pública de riscos, a avaliação por terceiros e a comunicação de incidentes críticos. De facto, a chamada preempção é um dos temas mais disputados no Congresso: parte da indústria defende uma norma nacional única, por considerar difícil cumprir um conjunto de leis diferentes em cada estado, enquanto os democratas têm rejeitado propostas que, conforme receiam, esvaziem leis de estados.

Críticas e promessa de revisão

Depois da publicação do POLITICO, na sexta-feira, o rascunho da ANthropic foi alvo de críticas por parte de defensores da segurança da IA. Estes consideram o texto mais fraco do que a FRONTIER Act, e o autor da lei californiana sobre IA de fronteira, o senador estadual Scott Wiener, afirmou que a proposta fica muito aquém da proteção da saúde e da segurança públicas.

Perante as críticas, o responsável da Anthropic para os assuntos federais, Anthony Cimino, afirmou que a redação sobre preempção era “pouco precisa” e seria revista, sugerindo que outros problemas apontados serão tratados em futuras propostas de política.

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