Mais de 185 mil pessoas querem Jensen Huang de volta à liderança da Nvidia

Poucos dias depois de se demitir do cargo de diretor-executivo, na sequência de notícias sobre casos extraconjugais e possível espionagem, Jensen Huang está a ser abraçado por uma campanha de apoio que reúne milhares de funcionários, acionistas e figuras do setor tecnológico.

O cofundador e principal nome da Nvidia deixou a liderança da empresa na quinta-feira da semana passada e, desde então, o que parecia ser apenas um processo de sucessão transformou-se num teste à capacidade de a empresa se separar de um fundador cuja influência se estende a Silicon Valley e (muito) mais além. Afinal, uma petição que exige o seu regresso já reuniu mais de 180 mil assinaturas, com o apoio público de Elon Musk e uma reação do presidente norte-americano.

Campanha Stand With Jensen

Em reação à saída, a campanha Stand With Jensen apela, numa carta aberta, a que a administração reponha Jensen Huang no cargo enquanto decorre uma investigação independente. Entre os signatários contam-se Elon Musk, Amjad Masad, diretor-executivo da Replit, e Tim Sweeney, diretor-executivo da Epic Games.

O site da petição indica que mais de 9340 subscritores se identificam como atuais funcionários da Nvidia e mais de 97 mil como acionistas, mas esclarece que estas afiliações são autodeclaradas e não foram verificadas de forma independente.

O presidente Donald Trump afirmou que não se importaria de ver Huang reintegrado e disse acreditar que este “aprendeu uma grande lição”. De acordo com o The Washington Post, que analisou as suas declarações financeiras, as operações de Trump sugerem que detinha, no final de agosto, entre 13 e 62 milhões de dólares em ações da Nvidia.

Por sua vez, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, defendeu a escolha de um diretor-executivo vindo do exterior, considerando que a empresa precisa de uma “mudança drástica” após a saída de Huang.

Apesar do apoio colossal, uma fonte familiarizada com o assunto revelou, segundo a Reuters, que a administração não está a considerar o regresso de Huang.

O peso de Huang em Taiwan

Em Taiwan, onde Huang nasceu antes de se mudar para os Estados Unidos ainda em criança, a sua popularidade é tal que o fenómeno ficou conhecido como Jensanity. Aliás, esta segunda-feira, o Taipei 101, o arranha-céus mais alto da ilha, foi iluminado com mensagens de apoio, entre as quais “Taiwan Loves Jensen”.