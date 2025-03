Maioria dos utilizadores de iPhone e Samsung Galaxy vê “pouco ou nenhum valor” na IA

Apesar de a Inteligência Artificial (IA) estar na agenda da maioria das marcas, os utilizadores, nomeadamente do iPhone e dos Galaxy da Samsung, não parecem dar grande valor às funcionalidades que têm chegado aos seus smartphones.

Nos últimos meses, temos conhecido novidades verdadeiramente focadas na IA, em particular no que aos smartphones diz respeito.

De facto, as marcas têm trabalho na melhoria das suas propostas, potencializando-as com a tecnologia, no sentido de responder àquilo que os utilizadores procuram.

A questão é: será que procuram?

Os resultados de um inquérito de dezembro de 2024 indicam que não. Especificamente, dizem que a maioria dos utilizadores de iPhone e dos Galaxy da Samsung "dá pouco ou nenhum valor" às funcionalidades de IA dos seus dispositivos.

Utilizadores não valorizam assim tanto a IA nos seus dispositivos

Um pequeno inquérito conduzido e analisado pela SellCell, uma plataforma online de comparação de preços de smartphones, revela que 73% dos utilizadores de iPhone e 87% dos utilizadores dos Samsung Galaxy atribuem "pouco ou nenhum valor" às capacidades de IA dos seus dispositivos.

Além disso, 15,4% dos utilizadores de iPhone afirmaram que a Apple Intelligence é melhor do que a IA do Galaxy, que foi considerada melhor por 5,9% dos utilizadores de iOS.

Por sua vez, apenas 3,8% dos utilizadores dos Samsung Galaxy consideram que a Apple Intelligence é melhor do que a IA do Galaxy, e apenas 7,8% estão dispostos a dizer que a IA do Galaxy é superior à Apple Intelligence.

Depois, no caso da Apple, 32% disseram que nenhuma das duas é melhor e 46,7% disseram que não sabiam o suficiente sobre IA para indicar qual delas é superior. No caso da Samsung, 75,4% responderam que nenhuma delas é melhor do que a outra e 13% disseram que não sabiam o suficiente sobre IA para responder.

Apesar de a maioria valorizar pouco ou nada a IA nos seus dispositivos, 47,6% dos utilizadores de iPhone afirmaram que a IA era um fator "muito ou algo" importante na compra de um novo smartphone. Apenas 23,7% dos utilizadores de telemóveis Samsung responderam da mesma forma.

Enquanto 16,8% dos utilizadores de iPhone afirmaram que considerariam mudar para a Samsung se esta última oferecesse funcionalidades de IA melhoradas, apenas 9,7% dos utilizadores de Samsung mudariam para a Apple nas mesmas circunstâncias.

Sobre pagar para aceder a funcionalidades de IA, quase três vezes mais utilizadores de iPhone (11,6%) pagariam por esses recursos do que utilizadores de Samsung (4%).

Relativamente a não utilizarem a Apple Intelligence, 57,6% disseram que não atualizaram o iPhone para o software mais recente, 36,7% não consideram a tecnologia útil e 18,2% disseram que a IA não é precisa.

Dos proprietários de Galaxy da Samsung a quem foi feita a mesma pergunta, 44,2% revelaram que a IA não é útil e 35,5% disseram que não é exata.

As preocupações com a privacidade e a segurança impediram 30,1% dos proprietários de Galaxy inquiridos de utilizar a IA, e 19,7% não atualizaram o software para a versão necessária.