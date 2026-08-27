Lembra-se da BlackBerry? Regresso da marca pode acontecer ligado à robótica

A BlackBerry está longe de ser apenas uma memória dos telemóveis com teclado físico. A empresa canadiana encontrou um novo rumo estratégico e prepara agora uma das maiores transformações do mercado. Vai apostar fortemente na robótica industrial, na IA e no software crítico.

Esta nova vaga de crescimento da BlackBerry assenta no desenvolvimento do ecossistema QNX. Trata-se de uma plataforma concebida para sistemas de elevada segurança e que promete revolucionar a automação física e a integração de inteligência artificial em ambientes exigentes.

Salto do setor automóvel para fábricas inteligentes

Atualmente, o sistema QNX já marca presença em mais de 275 milhões de veículos a nível global, assegurando funções cruciais como a travagem e a condução semiautónoma. No entanto, a tecnológica pretende agora expandir esta experiência consolidada para o mercado dos robôs industriais e equipamentos hospitalares.

Por conseguinte, o foco da BlackBerry afasta-se dos protótipos humanoides e concentra-se em soluções com aplicação prática imediata. Entre as prioridades estão os empilhadores autónomos, a automação de armazéns logísticos e dispositivos médicos de elevada precisão que exigem fiabilidade em tempo real.

Aposta milionária da BlackBerry na robõtica e na IA

Para além disso, a robótica tornou-se rapidamente numa das áreas de maior expansão dentro da divisão de software da marca. A empresa acumula atualmente uma carteira de encomendas pendentes avaliada em cerca de 800 milhões de euros para a plataforma QNX, com uma fatia crescente deste valor associada a projetos de automação.

Adicionalmente, a cooperação direta com a NVIDIA reforça este posicionamento competitivo no setor da chamada IA física. Esta aliança estratégica integra o sistema operativo fiável da marca canadiana com as soluções de computação de ponta, acelerando a implementação de máquinas autónomas no mercado global.

Em suma, esta reestruturação profunda da BlackBerry demonstra como uma marca icónica conseguiu reinventar todo o seu modelo de negócio. Ao trocar os telemóveis pela robótica avançada, a empresa posiciona-se hoje como uma das peças fundamentais para o futuro da indústria tecnológica internacional.