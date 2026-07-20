Kimi K3 surpreende o mercado e até Elon Musk elogia este novo modelo de IA chinês

A Moonshot AI voltou a colocar a inteligência artificial (IA) chinesa no centro das atenções com o lançamento do Kimi K3. O novo modelo de "pesos abertos" destaca-se pelo desempenho, já mereceu elogios de Elon Musk e está a gerar uma procura muito acima do esperado.

Kimi K3 é um novo marco para a IA chinesa

O Kimi K3 apresenta-se como o maior modelo de IA de pesos abertos alguma vez disponibilizado. Com cerca de 2,8 biliões de parâmetros, a proposta da Moonshot AI posiciona-se ao nível dos modelos mais avançados do mercado, mesmo quando empresas como a OpenAI ou a Anthropic continuam sem divulgar a dimensão exata das suas soluções.

Os primeiros testes de desempenho publicados por diferentes plataformas independentes mostram resultados muito competitivos. Em vários benchmarks, o modelo consegue aproximar-se, e por vezes ultrapassar, sistemas considerados de referência na indústria, reforçando a ideia de que a China continua a reduzir a distância para os líderes norte-americanos.

Entre as várias reações ao lançamento, uma das mais mediáticas foi a de Elon Musk. O empresário limitou-se a publicar a palavra "Impressionante" na rede social X em resposta a uma análise detalhada da Artificial Analysis.

Os dados dessa avaliação mostram que o Kimi K3 obtém excelentes resultados em tarefas de comportamento agêntico, chegando a superar o Opus 4.8 em vários cenários. Apenas o Fable 5 consegue manter vantagem na classificação global, embora exista pelo menos um benchmark em que o modelo chinês ocupa o primeiro lugar entre todas as soluções analisadas.

Mais barato do que alguns rivais, mas não tanto quanto se esperava

A escrita de código é outra área onde o Kimi K3 evidencia capacidades muito interessantes. Os testes indicam que consegue superar modelos como o Opus 4.8 e o GPT-5.5, embora continue ligeiramente atrás de alternativas como o Fable 5 e o GPT-5.6.

Modelos chineses anteriores, como o GLM-5.2, já apresentavam resultados sólidos, mas competiam sobretudo com soluções intermédias da OpenAI e da Anthropic. O Kimi K3 aproxima-se agora dos modelos de topo dessas empresas.

Nos últimos meses, empresas chinesas como a DeepSeek demonstraram que era possível disponibilizar modelos muito competentes a preços reduzidos. O Kimi K3 segue parcialmente essa estratégia, embora o seu custo não seja tão baixo como muitos esperavam.

O preço por milhão de tokens situa-se nos 3 dólares para input e 15 dólares para output. Continua a ser uma opção mais económica do que o Fable 5, o Opus 4.8 ou o GPT-5.6, mas a diferença não é tão grande como aconteceu com outras soluções chinesas lançadas recentemente.

O elevado consumo de tokens levanta algumas dúvidas

Um dos fatores que poderá explicar este posicionamento em termos de preço é a quantidade de tokens utilizada durante o processo de resposta. O Kimi K3 tende a produzir cadeias de raciocínio bastante longas, privilegiando respostas detalhadas e precisas.

Na prática, isso traduz-se em custos mais elevados por tarefa. Segundo a Artificial Analysis, cada teste executado teve um custo médio de cerca de 0,95 dólares. Embora seja um valor inferior ao do Fable 5, continua acima de alternativas como o Grok 4.5 ou o GLM-5.2.

O investigador Simon Willison submeteu o modelo a um dos testes que utiliza regularmente para comparar sistemas de IA: criar uma imagem SVG de um pelicano a andar de bicicleta.

O resultado foi considerado de elevada qualidade, mas a resposta exigiu perto de 17 mil tokens, o que representou um custo de aproximadamente 25 cêntimos para uma tarefa relativamente simples. Embora este teste não seja suficiente para tirar conclusões definitivas, demonstra que a eficiência ainda pode ser melhorada em determinadas situações.

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