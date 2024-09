Jornalistas da Venezuela usam avatares criados por IA para escapar à censura de Maduro

Chama-se Operación Retuit e procura escapar à censura do Presidente da Venezuela Nicolás Maduro, por via da divulgação de informações verificadas por dois avatares criados com Inteligência Artificial (IA): La Chama e El Pana.

Após as eleições de julho, o mundo voltou a sua atenção para a Venezuela e para a potencial fraude que terá declarado Nicolás Maduro Presidente do país. Com a tensão social, e os protestos e detenções nas ruas, os jornalistas venezuelanos procuraram uma forma de escapar às autoridades, no sentido de continuarem a exercer a sua profissão.

A Operación Retuit utiliza avatares realistas criados com IA, conhecidos como La Chama e El Pana, para divulgar informações reais sobre o que está a acontecer na Venezuela. Este projeto é gerido pela Connectas, uma plataforma jornalística que trabalha com alguns meios de comunicação independentes venezuelanos.

Os avatares La Chama e El Pana protagonizam uma série de episódios que a Connectas publica nos seus perfis do X, Instagram e YouTube. Até agora, foram publicados 12 episódios, com cerca de 3 minutos, e sobre temas sensíveis da atualidade da Venezuela, nomeadamente, a posição internacional sobre as últimas eleições presidenciais, a apreensão de passaportes e a prisão de pessoas por protestarem contra Nicolás Maduro.

Segundo os responsáveis por este projeto, a utilização de avatares não é uma resposta à popularidade da IA, mas antes uma forma de proteger os jornalistas da perseguição e repressão por parte do Governo venezuelano.

Apesar de não sermos reais, o nosso conteúdo é real.

Alertam os apresentadores criados por IA a cada novo episódio.

A Connectas não especificou que tecnologia foi utilizada para criar La Chama e El Pana, mas os dois avatares são muito realistas e denotam um desenvolvimento notável.