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IPTV pirata terá os dias contados! Colocam a IA a negociar e bloquear o futebol na Internet

· Inteligência Artificial 8 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. mojorisin says:
    3 de Setembro de 2026 às 10:26

    e de repente vai toda a gente a correr a comprar o serviço legal para poder ver essa merda.
    se houvesse esforço para resolver os reais problemas das pessoas como há para estas macacadas, isso é que era de valor

    Responder
  2. Morty says:
    3 de Setembro de 2026 às 10:45

    Pode ser que um dia não haja nem interesse para ver ilegal como legal, talvez ai percebam o não problema.

    Responder
    • Zec says:
      3 de Setembro de 2026 às 10:57

      Quem vê ilegal não vai ver legal. E quem vê legal vai deixando de o fazer. Ainda não entenderam que não são as transmissões o problema com fracas receitas.

      Responder
  3. Zec says:
    3 de Setembro de 2026 às 10:56

    Tanta preocupação e aflição com transmissões de futebol.
    Mas outras coisas mais graves que lhes estão a lixar o país em diversos factores não há tanto empenho para resolver.

    Responder
  4. Filipe says:
    3 de Setembro de 2026 às 11:05

    Dizem que os tipos da plataforma de IPTV gostaram da ideia e também vão começar a usar AI para passar bloqueios e detectar a AI da LaLiga.

    Responder
  5. Eduardo Cancela says:
    3 de Setembro de 2026 às 11:09

    Isto é para rir?
    Os agentes depois põe IA também a responder a IA, e eles vão ficar ali entretidos dias a trocar emails e depois no fim dizerem os dois tens razão!!!
    Há noticias parvas e depois existem estas….

    Responder

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