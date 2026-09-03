IPTV pirata terá os dias contados! Colocam a IA a negociar e bloquear o futebol na Internet
A LaLiga decidiu elevar a fasquia na luta contra a IPTV e a transmissão ilegal de jogos de futebol. Recorreu à IA para liderar as operações no terreno. O novo sistema não se limita a encontrar transmissões, assumindo o rastreio da infraestrutura, o contacto com intermediários e o bloqueio de serviços ilegais. Trata-se de uma evolução técnica que substitui métodos manuais por processos autónomos de monitorização contínua.
Nas últimas semanas, várias notificações dirigidas a administradores de sites e intermediários técnicos começaram a incluir a identificação da solução DRE, desenvolvida pela empresa Randy Labs. Esta plataforma substitui a necessidade de manter centenas de operadores a verificar transmissões em tempo real durante as partidas desportivas. O sistema inicia o trabalho preventivo muito antes de os jogos começarem, mapeando servidores, rotas de tráfego e serviços de suporte utilizados pelas redes piratas.
Agentes de IA negoceiam e exigem o corte de transmissões
Ao contrário dos métodos tradicionais de varrimento de rede, a plataforma utiliza agentes autónomos para lidar com a comunicação direta com os prestadores de serviços de rede. O sistema escreve e envia notificações automáticas a exigir o encerramento imediato do sinal. Caso o destinatário responda a contestar ou a solicitar provas técnicas, a própria IA processa o pedido, formula os argumentos e devolve as evidências para sustentar o pedido de bloqueio.
Toda esta operação decorre de forma dinâmica durante os eventos desportivos, contando apenas com uma camada de supervisão humana para validar intervenções críticas. A tecnologia permite identificar com precisão por onde passam os fluxos de vídeo antes mesmo de chegarem às aplicações finais de IPTV. Esta abordagem acelera os tempos de resposta, reduzindo significativamente a janela de tempo em que as transmissões permanecem disponíveis ao público.
Bloqueios cirúrgicos para travar danos colaterais na Internet
Quando os intermediários recusam agir voluntariamente, entra em ação o módulo Airon, desenhado para executar bloqueios técnicos direcionados nas redes dos operadores de telecomunicações. A grande promessa desta arquitetura reside na capacidade de limitar a intervenção aos infratores, tentando contornar as fortes críticas dirigidas aos métodos anteriores da LaLiga, frequentemente acusados de bloquear endereços IP partilhados por páginas legítimas.
A necessidade de maior rigor técnico tornou-se evidente após análises independentes revelarem que os bloqueios de IP massivos chegaram a afetar centenas de milhares de domínios inocentes na Europa. Organizações de defesa dos direitos digitais e associações representativas de fornecedores de acesso à Internet contestaram repetidamente essas práticas, apontando interrupções indevidas em sites legais durante os períodos de transmissão desportiva.
Com esta nova abordagem tecnológica, a entidade gestora do futebol espanhol pretende demonstrar maior eficácia técnica e diminuir os atritos jurídicos decorrentes de erros de bloqueio em larga escala. A integração de agentes autónomos na gestão de direitos digitais representa um precedente significativo na administração de conteúdos na Internet. Altera profundamente a dinâmica entre detentores de direitos, operadores de rede e utilizadores de transmissões IPTV não autorizadas.
e de repente vai toda a gente a correr a comprar o serviço legal para poder ver essa merda.
se houvesse esforço para resolver os reais problemas das pessoas como há para estas macacadas, isso é que era de valor
Porque é que a laliga havia de se preocupar com os problemas das pessoas?
Vocês têm com cada uma
Pode ser que um dia não haja nem interesse para ver ilegal como legal, talvez ai percebam o não problema.
Quem vê ilegal não vai ver legal. E quem vê legal vai deixando de o fazer. Ainda não entenderam que não são as transmissões o problema com fracas receitas.
Tanta preocupação e aflição com transmissões de futebol.
Mas outras coisas mais graves que lhes estão a lixar o país em diversos factores não há tanto empenho para resolver.
Mas é a laliga que vai resolver os problemas do país?
Não votassem na esquerda
Dizem que os tipos da plataforma de IPTV gostaram da ideia e também vão começar a usar AI para passar bloqueios e detectar a AI da LaLiga.
Isto é para rir?
Os agentes depois põe IA também a responder a IA, e eles vão ficar ali entretidos dias a trocar emails e depois no fim dizerem os dois tens razão!!!
Há noticias parvas e depois existem estas….