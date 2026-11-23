Quando utilizamos ferramentas de Inteligência Artificial, como o ChatGPT, fazemos perguntas em linguagem natural e recebemos respostas que parecem ter sido escritas por uma pessoa. Mas, antes de o modelo conseguir processar o nosso texto, existe uma etapa fundamental: a tokenização.

O que é a tokenização?

A tokenização é o processo de dividir um texto em unidades mais pequenas, denominadas tokens. Estas unidades podem corresponder a palavras completas, partes de palavras, números ou sinais de pontuação.

Por exemplo, a frase:

“Olá, como estás?”

Pode ser dividida em vários tokens, como “Olá”, “,”, “como”, “estás” e “?”.

No entanto, nem sempre um token corresponde a uma palavra completa. Algumas palavras menos comuns ou mais complexas podem ser divididas em várias partes.

Esta divisão depende do algoritmo de tokenização utilizado pelo modelo.

Como funciona a tokenização na Inteligência Artificial?

Nos modelos de linguagem (LLM), o processo começa quando o utilizador introduz uma pergunta ou instrução.

De forma simplificada, o funcionamento acontece em várias etapas:

Texto de entrada: o utilizador escreve uma pergunta ou instrução. Tokenização: o texto é dividido em unidades mais pequenas (tokens). Conversão numérica: cada token é associado a um identificador numérico (Token ID). Processamento: o modelo utiliza estas representações numéricas para analisar o contexto e gerar uma resposta.

Ou seja, a Inteligência Artificial não trabalha diretamente com as palavras da mesma forma que os humanos. Primeiro, transforma-as numa representação que pode ser processada matematicamente.

Porque é que os tokens são importantes?

A tokenização desempenha um papel essencial no funcionamento dos modelos de Inteligência Artificial e tem impacto em vários aspetos.

1. Limites de contexto

Os modelos de linguagem têm uma capacidade máxima de processamento, normalmente expressa em tokens. Isto significa que existe um limite para a quantidade de informação que conseguem considerar numa interação.

2. Custos de utilização

Muitas plataformas de Inteligência Artificial cobram pela utilização dos modelos com base no número de tokens processados, tanto na entrada (input) como na saída (output).

Assim, uma pergunta mais extensa ou uma resposta mais longa pode representar um maior consumo de tokens.

3. Eficiência do processamento

A forma como o texto é dividido influencia a quantidade de tokens necessária para representar uma determinada informação. Uma tokenização eficiente permite utilizar melhor os recursos computacionais.

Qual é a relação entre tokenização, embeddings e Transformers?

A tokenização é apenas uma das etapas do funcionamento de um modelo de linguagem. Existem outros dois conceitos fundamentais que importa conhecer: Embeddings e Transformers.

Tokenização: divide o texto em unidades mais pequenas.

divide o texto em unidades mais pequenas. Embeddings: transforma os tokens em representações numéricas vetoriais, permitindo ao modelo trabalhar com informação linguística.

transforma os tokens em representações numéricas vetoriais, permitindo ao modelo trabalhar com informação linguística. Transformers: utilizam mecanismos como o Self-Attention para analisar as relações entre os diferentes elementos e compreender o contexto.

Estes mecanismos trabalham em conjunto para permitir que os modelos de linguagem processem informação e produzam respostas coerentes.