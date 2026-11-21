Quando utilizamos ferramentas de Inteligência Artificial como o ChatGPT, o Gemini ou o Claude, estamos a interagir com sistemas capazes de compreender perguntas, interpretar contexto e gerar respostas. Mas o que está por detrás desta capacidade?

Uma das tecnologias fundamentais chama-se Transformer e revolucionou a forma como os modelos de Inteligência Artificial processam informação.

A arquitetura Transformer foi apresentada em 2017, através do artigo científico Attention Is All You Need, publicado por investigadores da Google. Desde então, tornou-se uma das bases tecnológicas dos atuais modelos de linguagem de grande dimensão, conhecidos como LLM (Large Language Models).

O que é um Transformer?

Um Transformer é uma arquitetura de rede neuronal artificial concebida para processar sequências de informação, como texto, código, áudio ou outros tipos de dados.

A sua principal característica é a capacidade de analisar as relações entre diferentes elementos de uma sequência, atribuindo-lhes diferentes níveis de importância.

Ao contrário das arquiteturas anteriores, como as redes neuronais recorrentes (RNN), os Transformers conseguem processar vários elementos em paralelo durante o treino, tornando possível trabalhar com grandes volumes de informação de forma mais eficiente.

Esta capacidade foi determinante para o desenvolvimento dos atuais modelos de Inteligência Artificial generativa.

Como funciona um Transformer?

O funcionamento de um Transformer envolve várias etapas. Quando recebe uma frase, por exemplo, o modelo começa por dividir o texto em unidades mais pequenas, denominadas tokens.

Esses tokens são depois convertidos em representações numéricas, conhecidas como embeddings, que permitem à rede neuronal trabalhar matematicamente com a informação.

Como a posição das palavras também é importante para compreender uma frase, o modelo incorpora informação posicional (Positional Encoding ou mecanismos posicionais equivalentes).

É nesta fase que entra um dos mecanismos mais importantes da arquitetura: o Self-Attention.

Self-Attention: o mecanismo que permite compreender o contexto

O mecanismo Self-Attention permite ao modelo analisar a relação entre diferentes tokens de uma sequência e perceber quais são mais relevantes para interpretar determinado elemento.

Imaginemos a frase:

“O João colocou o livro na mesa porque ele estava pesado.”

Para interpretar corretamente esta frase, é necessário relacionar o pronome “ele” com o “livro”, e não com a “mesa”.

O mecanismo de atenção ajuda o modelo a identificar estas relações contextuais.

Para isso, utiliza três representações matemáticas fundamentais:

Query (Q): representa a informação que o modelo procura.

representa a informação que o modelo procura. Key (K): representa as características utilizadas para identificar informação relevante.

representa as características utilizadas para identificar informação relevante. Value (V): contém a informação que será utilizada no cálculo da representação final.

Através da combinação destes três elementos, o modelo calcula os níveis de atenção entre os diferentes tokens.

É precisamente esta capacidade de estabelecer relações contextuais que torna os Transformers tão eficazes no processamento de linguagem natural.

Existem diferentes tipos de Transformers?

Sim. Embora partilhem os princípios fundamentais desta arquitetura, existem diferentes configurações, consoante o objetivo do modelo.

Entre as mais conhecidas encontram-se:

Encoder-only: modelos como o BERT, concebidos sobretudo para compreender e analisar texto, sendo utilizados em classificação, pesquisa e reconhecimento de entidades.

modelos como o BERT, concebidos sobretudo para compreender e analisar texto, sendo utilizados em classificação, pesquisa e reconhecimento de entidades. Decoder-only: modelos como os da família GPT, concebidos para gerar sequências de texto, prever o próximo token e produzir respostas.

modelos como os da família GPT, concebidos para gerar sequências de texto, prever o próximo token e produzir respostas. Encoder-Decoder: arquiteturas como o T5, utilizadas em tarefas que envolvem transformar uma sequência noutra, como tradução automática e sumarização.

Onde são utilizados os Transformers?

Atualmente, esta arquitetura está presente em diferentes áreas da Inteligência Artificial:

Modelos de linguagem: ChatGPT, Gemini e Claude.

ChatGPT, Gemini e Claude. Cibersegurança: análise de logs, deteção de anomalias e identificação de mensagens de phishing.

análise de logs, deteção de anomalias e identificação de mensagens de phishing. Visão computacional: reconhecimento e classificação de imagens através de Vision Transformers.

reconhecimento e classificação de imagens através de Vision Transformers. Programação: geração, análise e correção de código.

geração, análise e correção de código. Processamento de linguagem natural: tradução automática, resumo de documentos e análise de sentimentos.

Porque é que os Transformers revolucionaram a Inteligência Artificial?

A grande inovação dos Transformers está na forma como conseguem relacionar elementos de uma sequência sem depender exclusivamente do processamento sequencial utilizado pelas arquiteturas anteriores.

A utilização de mecanismos de atenção permite identificar relações entre elementos que podem estar bastante afastados numa sequência. Além disso, a possibilidade de paralelizar operações durante o treino contribuiu para o desenvolvimento de modelos cada vez maiores e mais sofisticados.

É importante perceber que um Transformer não é, por si só, uma ferramenta de Inteligência Artificial como o ChatGPT. É uma arquitetura que serve de base a muitos dos modelos que utilizamos atualmente.