Inédito: bots terão inundado consulta pública para travar restrições aos cigarros eletrónicos

Um novo estudo identificou indícios de uma campanha automatizada numa consulta pública britânica de 2023, com mais de 90 mil respostas classificadas como fraudulentas que se opunham às restrições à venda de cigarros eletrónicos descartáveis.

Uma investigação conduzida por especialistas das universidades de Edimburgo e Bath, e publicada na revista Tobacco Control, identificou indícios de interferência automatizada numa consulta pública do Reino Unido sobre medidas para reduzir o consumo de tabaco e de cigarros eletrónicos entre os jovens. Os investigadores admitem que poderá tratar-se do primeiro caso documentado de uma operação deste tipo, em grande escala, num processo formal de consulta sobre políticas de saúde.

Mais de 90 mil respostas classificadas como fraudulentas

A consulta, realizada em outubro de 2023, recebeu 118.756 respostas, das quais 90.835, o equivalente a 76,5%, foram classificadas como fraudulentas pelo Department of Health and Social Care (DHSC), através dos seus mecanismos de deteção de bots. Segundo o estudo, praticamente todas as respostas suspeitas limitavam-se a três perguntas de escolha múltipla, sendo que 90.833 manifestavam oposição às restrições à venda e ao fornecimento de vapes descartáveis, e o mesmo número indicava ter tido conhecimento da consulta através das redes sociais.

Para chegar a estas conclusões, os investigadores Nason Maani e Anna Gilmore analisaram relatórios oficiais e informações obtidas através de pedidos de acesso à informação dirigidos ao DHSC. De acordo com os dados do governo britânico citados no estudo, as respostas suspeitas apresentavam características incompatíveis com um preenchimento normal do formulário, como submissões repetidas a uma frequência elevada e provenientes de um número reduzido de endereços IP.

A dimensão desta interferência poderia ter alterado significativamente a interpretação dos resultados, porque:

81,3% dos participantes pareceriam opor-se às restrições , caso todas as respostas fossem consideradas legítimas;

, caso todas as respostas fossem consideradas legítimas; Mas 79,6% dos participantes considerados válidos apoiavam as medidas, depois de excluídas as respostas classificadas como fraudulentas.

Importa notar que estes resultados não representam necessariamente a opinião da população britânica em geral.

Responsáveis desconhecidos e limitações do estudo

A dimensão da operação e a uniformidade das respostas sugerem uma campanha coordenada, mas não foi possível identificar os responsáveis nem determinar se existiam interesses comerciais envolvidos. O estudo recorda que multinacionais da indústria do tabaco já recorreram anteriormente a campanhas de mobilização em massa para influenciar consultas públicas. Contudo, não existem provas que associem esta operação à indústria do tabaco ou a qualquer outra entidade.

Os investigadores reconhecem ainda que não conseguiram verificar de forma independente os métodos de deteção usados pelo DHSC, uma vez que não foram divulgados, e que não tiveram acesso aos metadados nem às informações demográficas dos participantes. O estudo também não demonstra que as respostas tenham sido produzidas com recurso a Inteligência Artificial generativa.

Entretanto, no Reino Unido, a venda e o fornecimento de cigarros eletrónicos descartáveis foram proibidos a 1 de junho de 2025. Mais recentemente, a Tobacco and Vapes Act recebeu aprovação real a 29 de abril de 2026 e estabelece novas medidas de controlo do tabaco e dos produtos de vaporização, incluindo a futura proibição da venda de produtos de tabaco a pessoas nascidas a partir de 1 de janeiro de 2009.

Como proteger as consultas públicas

Para os autores do estudo, a evolução dos bots exige um reforço dos mecanismos de deteção e de proteção das consultas públicas. Entre as soluções discutidas estão a limitação da frequência de submissões por endereço IP, a utilização de sistemas CAPTCHA e a criação de mecanismos de identificação de potenciais conflitos de interesses.

O estudo alerta ainda que os riscos poderão ser maiores em países ou instituições com menos recursos tecnológicos para detetar campanhas automatizadas.

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