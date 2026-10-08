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Inteligência Artificial

IA vai poder examinar pacientes e prescrever medicamentos sem supervisão médica direta

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Um projeto-piloto de um ano permitirá que um sistema de Inteligência Artificial (IA) avalie casos de acne ligeira a moderada em adultos e emita prescrições iniciais e renovações, passando a dispensar a validação prévia de um médico depois de uma fase inicial de revisão.

A medicina é frequentemente apontada como uma das profissões menos expostas à substituição pela IA, mas uma nova iniciativa está a pôr essa ideia em causa. Uma startup na área da saúde começou a disponibilizar exames e prescrições feitos por IA sem supervisão médica direta, num projeto que, apesar de muito limitado, pode mostrar como a tecnologia poderá assumir parte dos cuidados de saúde de rotina.

Projeto-piloto no Utah

A iniciativa é da Nolla Health e decorre no Utah, nos Estados Unidos, estando disponível para residentes com 18 anos ou mais. Segundo a Bloomberg, é a primeira vez que um estado norte-americano permite que esta tecnologia substitua o papel do médico, embora o Utah já tivesse pilotos de IA limitados à renovação de medicamentos previamente prescritos.

Este projeto abrange também primeiras prescrições, mas apenas para acne ligeira a moderada, ficando de fora os casos graves, os medicamentos orais e a isotretinoína. O prazo de 12 meses conta a partir do momento em que a Nolla disponibiliza a tecnologia aos utilizadores.

Como funciona

O utilizador subscreve a aplicação, que custa 4,99 dólares por mês, verifica a identidade, responde a um questionário de saúde e faz uma digitalização do rosto em cinco ângulos. A IA analisa a pele, avalia a oleosidade e atribui uma pontuação numérica de gravidade, numa escala que vai da pele sem acne até à acne grave.

Com base nessa pontuação e nos dados clínicos, recomenda um tratamento a partir de uma lista de oito medicamentos tópicos aprovados e, quando não consegue escolher com confiança, encaminha o doente para um médico.

Supervisão reduzida de forma gradual

  • As primeiras 100 prescrições são revistas por médicos antes de seguirem para a farmácia.
  • Na fase seguinte, as receitas dos 400 doentes seguintes são submetidas pela IA diretamente à farmácia, com revisão retrospetiva semanal por um médico.
  • Depois disso, um médico passa a rever, uma vez por mês, pelo menos 10% das prescrições emitidas.

Segundo as fontes consultadas, a passagem entre fases depende do desempenho e da aprovação do estado, que exige ainda seguro de responsabilidade profissional para prescrições geradas por IA e um médico independente, nomeado pelo conselho de licenciamento médico do estado, a supervisionar as revisões.

Apesar de a confiança em IA para aconselhamento de saúde originar, por vezes, episódios problemáticos, o diretor-executivo da Nolla Health, Luis Wenus, afirma que os efeitos adversos dos medicamentos aprovados se limitam a irritação ou secura da pele, além de as prescrições estarem restritas a tratamentos tópicos.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
inteligência artificial medicina Nolla Health

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