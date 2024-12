IA rouba empregos? Salesforce vai contratar 2000 funcionários por causa da tecnologia

A Salesforce anunciou a contratação de 2000 novos profissionais com uma missão clara: promover as suas soluções e serviços baseados em Inteligência Artificial (IA). Esta iniciativa demonstra que a tecnologia não está aqui para destruir postos de trabalho.

No início de 2024, a Salesforce contava com mais de 72.600 colaboradores. Estas novas contratações vão reforçar o portfólio de ferramentas alimentadas por IA, concebidas para transformar a forma como as empresas funcionam.

Estamos a adicionar mais alguns milhares de comerciais para ajudar a vender estes produtos. Recebemos 9000 referências para as 2000 vagas que abrimos. É incrível.

Revelou Marc Benioff, CEO da Salesforce, à CNBC.

Salesforce tem investido significativamente no desenvolvimento de IA

A plataforma Agentforce, uma solução de IA totalmente integrada para empresas, prepara-se para lançar a sua segunda geração em Fevereiro de 2025. Além disso, estão previstas atualizações no Slack, a popular ferramenta de comunicação adquirida pela Salesforce, para incluir funcionalidades ainda mais impulsionadas por IA.

O Agentforce, o nosso sistema completo de IA para empresas, integrado na plataforma Salesforce, está no centro de uma transformação revolucionária. A ascensão dos agentes de IA autonómicos está a redefinir o trabalho global, alterando profundamente o modo como as indústrias operam e crescem.

Explicou Benioff.

Contradições entre despedimentos e crescimento

Apesar das novas oportunidades de emprego representarem uma boa notícia para os candidatos, também sublinham as estratégias de duas faces da Salesforce. Nos últimos dois anos, milhares de trabalhadores foram despedidos como parte de medidas de reestruturação e contenção de custos.

Em 2023, mais de 8000 colaboradores foram dispensados, seguidos de outros 1000 em 2024. Contudo, a decisão de adicionar 2000 novos postos parece indicar uma mudança de prioridades.

As soluções de IA da Salesforce já demonstram resultados significativos. Atualmente, os agentes de atendimento ao cliente impulsionados por IA gerem 32.000 consultas por semana. Como resultado, a necessidade de intervenção humana reduziu-se em 50%.

