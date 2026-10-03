IA na Casa Branca: Donald Trump usou o Grok para avaliar a captura de Nicolás Maduro

A IA está a entrar nos corredores do poder com um peso que poucos antecipavam. De acordo com informações reveladas pela revista Time, Donald Trump recorreu diretamente ao Grok, o modelo de AI criado pela xAI de Elon Musk, para medir o pulso da população venezuelana antes de avançar para a captura de Nicolás Maduro.

O episódio terá decorrido durante uma reunião reservada na Casa Branca, em dezembro de 2025. Durante esse encontro, o chefe de Estado norte-americano passou várias horas a interagir com o chatbot, colocando perguntas sobre o rumo da sua governação, as marcas do seu mandato e o impacto regional de uma intervenção na Venezuela.

Donald Trump: IA da xAI antes da operação

Entre as várias questões apresentadas, Trump procurou perceber como reagiriam os cidadãos se as forças norte-americanas capturassem o governante venezuelano. A resposta do sistema classificou Maduro como uma figura autoritária e com baixíssima popularidade, salientando que grande parte do país tenderia a encarar com agrado a sua destituição, embora a ferramenta não tenha feito qualquer recomendação de natureza militar.

A intervenção acabou por materializar-se no início de janeiro, culminando na detenção de Maduro e na sua transferência imediata para os Estados Unidos, onde responde por acusações de narcotráfico e corrupção. A reação popular confirmou as projeções avançadas pelo modelo de IA, deixando o líder norte-americano particularmente surpreendido com a precisão analítica do chatbot.

A IA assume funções no setor militar

Este episódio coincide com um período de escalada nas operações navais norte-americanas contra o narcotráfico na região das Caraíbas. Em paralelo com os preparativos da transição política e da salvaguarda de infraestruturas estratégicas, a tecnologia revelou-se um elemento presente no processo de análise governamental.

A presença do ecossistema de Elon Musk na administração federal vai, contudo, bastante além de consultas pontuais de gabinete. Documentos oficiais divulgados recentemente confirmam que uma versão do Grok foi integrada nas infraestruturas do Pentágono, integrando iniciativas como o Projeto Maven para apoiar a seleção e identificação de alvos operacionais.

O caso da Venezuela espelha uma mudança estrutural no aparelho de Estado em Washington, onde soluções tecnológicas de empresas privadas começam a partilhar espaço com relatórios confidenciais de inteligência. A convergência entre modelos avançados de linguagem e operações geopolíticas abre assim um novo capítulo sobre o peso real dos algoritmos nas decisões mais sensíveis do planeta.