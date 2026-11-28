Depois da matemática e da cibersegurança, a inteligência artificial (IA) chegou ao firmware das câmaras fotográficas. Há fotógrafos e programadores a usar estes modelos para desbloquear funções que a Sony, a Nikon, a Panasonic ou a Hasselblad deixaram desativadas.

Funções que o hardware já suporta

O firmware é o software interno que define o que um equipamento pode ou não fazer, e os fabricantes sempre o protegeram com cuidado. Com a ajuda da IA, analisar e alterar esse código passou a estar ao alcance de muito mais pessoas.

Um dos exemplos mais recentes é a Sony A7 IV. Um projeto publicado no GitHub pelo utilizador ArcaneLantern permite gravar em open gate, ou seja, com a área total do sensor no formato 3:2, em 4K e também em 5,7K.

As alterações ficam apenas na memória RAM da câmara. Basta desligá-la durante alguns segundos ou tirar a bateria para que regresse ao estado original.

Ainda assim, há limitações: os vídeos em 5,7K não se reproduzem na própria câmara e ficam limitados a 100 Mbps. Em testes com firmwares de outros modelos, houve câmaras bloqueadas e imagens deformadas.

Nikon, Panasonic e Hasselblad também na lista

Na Nikon, vários projetos comunitários juntam funções a modelos da série Z e a reflex mais antigas. Na Panasonic, firmwares alternativos dão acesso gratuito a perfis de cor de cinema que no software oficial são pagos.

Muitas destas opções ficam bloqueadas por razões comerciais, para distinguir modelos e preços. Noutros casos, o limite pode ser térmico, porque o corpo da câmara não consegue arrefecer o sensor em certos modos.

A Hasselblad foi mais longe. O projeto HRAP, que fazia engenharia reversa do firmware da X2D e da X2D II, recebeu uma carta dos advogados da marca no início de novembro e acabou por ser encerrado.

Vale a pena arriscar?

Os riscos são reais. Uma alteração mal feita pode deixar a câmara inutilizável, e usar o equipamento acima da sua capacidade térmica pode levar ao sobreaquecimento.

A Fujifilm avisou este ano que ligar as câmaras a programas sem licença anula a garantia. Na Panasonic, os responsáveis consideram a prática arriscada para a segurança do equipamento, mas admitem que será difícil travar esta tendência.

Há ainda outro problema. Se o código foi gerado com IA e algo correr mal, pode não haver ninguém capaz de o corrigir.

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