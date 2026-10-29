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Inteligência Artificial

IA da Samsung pode, literalmente, salvar-lhe a vida enquanto dorme

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Dormir com um relógio ou um anel inteligente pode ajudar a identificar sinais que passam despercebidos durante a noite. A Samsung anunciou uma evolução da deteção de apneia do sono, com inteligência artificial para analisar as perturbações respiratórias com maior detalhe.

IA permite analisar a frequência das perturbações respiratórias

A novidade analisa as perturbações respiratórias por hora e apresenta três níveis, descritos pela Samsung como ligeiros, ocasionais ou frequentes. São indicadores das perturbações detetadas, que não equivalem a um diagnóstico clínico de apneia ligeira, moderada ou grave.

Segundo a fabricante, a funcionalidade recebeu autorização da FDA norte-americana em julho e, agora, do regulador sul-coreano MFDS.

São necessárias duas noites de medição

Para obter resultados, é necessário registar pelo menos cinco horas de sono em duas ocasiões, num período de dez dias, através do Samsung Health Monitor.

A função destina-se a adultos com 18 ou mais anos sem diagnóstico prévio de apneia e não substitui uma avaliação médica.

Quais os dispositivos que vão receber a novidade?

A distribuição começa na Coreia do Sul em novembro, nos Galaxy Watch Ultra 2, Watch 9 e Galaxy Ring. Posteriormente, chegará a modelos como os Watch 7 e Watch 8, com Wear OS 7.0 ou superior.

Os Watch 4 e posteriores com Wear OS 5.0 mantêm a deteção anterior. O anúncio não indica uma data para Portugal.

Um alerta útil para um problema que pode passar despercebido

A apneia do sono provoca interrupções repetidas da respiração durante a noite. Ressonar intensamente, acordar com falta de ar e sentir sonolência durante o dia são alguns dos sinais possíveis. Muitas pessoas só tomam conhecimento dos episódios quando alguém os observa.

Sem tratamento, esta condição pode aumentar o risco de problemas cardiovasculares, incluindo AVC e enfarte. A sua identificação merece, por isso, atenção.

O interesse destas ferramentas está em ajudar o utilizador a reconhecer sinais e a procurar avaliação médica.

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Autor: Vítor M.
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Tags:
Galaxy Ring inteligência artificial samsung

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