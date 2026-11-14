IA: como funciona o Machine Learning? Conheça o fluxo desde os dados até à previsão

O Machine Learning (Aprendizagem Automática) é uma das tecnologias que está na base da atual evolução da Inteligência Artificial. Mas como funciona realmente esta tecnologia? Como consegue um computador aprender a partir de exemplos, identificar padrões e utilizar esse conhecimento para fazer previsões?

Para perceber melhor, importa conhecer o fluxo de funcionamento do Machine Learning e as diferentes etapas que permitem transformar dados em modelos capazes de aprender.

O que é o Machine Learning?

O Machine Learning é uma área da Inteligência Artificial que permite aos sistemas informáticos aprenderem a partir de dados, identificando padrões e relações sem que seja necessário programar explicitamente todas as regras para cada situação.

Ao contrário da programação tradicional, em que um programador define as instruções que o computador deve executar, no Machine Learning são fornecidos exemplos a partir dos quais o algoritmo consegue aprender.

Por exemplo, para desenvolver um sistema capaz de identificar mensagens de spam, podemos disponibilizar milhares de emails previamente classificados como legítimos ou indesejados. Através da análise desses exemplos, o modelo aprende a reconhecer características comuns e consegue posteriormente classificar novas mensagens.

Como funciona o fluxo de Machine Learning?

O funcionamento do Machine Learning envolve várias etapas. Embora possam existir diferenças consoante o projeto e o problema a resolver, o processo segue normalmente um conjunto de fases fundamentais.

1. Recolha de dados (Data Collection)

Tudo começa com os dados. Esta é uma das etapas mais importantes, uma vez que a qualidade da informação utilizada influencia diretamente a capacidade de aprendizagem do modelo.

Os dados podem ter diferentes origens, nomeadamente bases de dados, ficheiros, imagens, vídeos, sensores, dispositivos IoT, registos de aplicações ou plataformas digitais.

Quanto mais representativos forem os dados relativamente ao problema que pretendemos resolver, maiores serão as possibilidades de desenvolver um modelo eficaz.

2. Preparação e tratamento dos dados (Data Preprocessing)

Depois da recolha, os dados precisam de ser preparados. Na prática, a informação pode conter erros, valores em falta, duplicações ou elementos irrelevantes para o problema.

Nesta fase são realizadas operações de limpeza, normalização, transformação e seleção das características mais importantes (Feature Engineering).

É também habitual dividir os dados em três conjuntos:

Training Set: utilizado para treinar o modelo.

utilizado para treinar o modelo. Validation Set: utilizado para ajustar parâmetros e comparar diferentes modelos.

utilizado para ajustar parâmetros e comparar diferentes modelos. Test Set: utilizado para avaliar o desempenho final do modelo com dados que não foram utilizados durante o treino.

Esta separação permite avaliar se o modelo consegue efetivamente aprender e generalizar padrões, em vez de se limitar a memorizar os exemplos fornecidos.

3. Treino do modelo (Model Training)

É nesta etapa que acontece a aprendizagem automática propriamente dita.

Os dados preparados são fornecidos a um algoritmo de Machine Learning, que procura identificar padrões e relações entre as diferentes variáveis.

Durante o treino, o algoritmo ajusta os parâmetros internos do modelo, procurando reduzir os erros e melhorar a qualidade dos resultados.

Existem três abordagens principais:

Aprendizagem supervisionada (Supervised Learning): utiliza dados previamente classificados. É o caso de um sistema que aprende a distinguir mensagens legítimas de mensagens de spam.

utiliza dados previamente classificados. É o caso de um sistema que aprende a distinguir mensagens legítimas de mensagens de spam. Aprendizagem não supervisionada (Unsupervised Learning): procura identificar padrões e agrupamentos em dados que não possuem classificações prévias. Pode ser utilizada para identificar grupos de clientes com comportamentos semelhantes.

procura identificar padrões e agrupamentos em dados que não possuem classificações prévias. Pode ser utilizada para identificar grupos de clientes com comportamentos semelhantes. Aprendizagem por reforço (Reinforcement Learning): permite que o sistema aprenda através da interação com um ambiente, recebendo recompensas ou penalizações pelas ações realizadas.

No final desta fase, obtemos um modelo treinado, capaz de analisar novos dados e produzir previsões ou classificações.

4. Avaliação e otimização (Model Evaluation)

Depois do treino, é necessário perceber se o modelo apresenta resultados satisfatórios.

Para isso, são utilizados dados que não participaram no processo de aprendizagem. O objetivo é avaliar a capacidade do modelo para responder corretamente a situações novas.

Dependendo do problema, podem ser utilizadas diferentes métricas, como:

Accuracy: percentagem de previsões corretas.

percentagem de previsões corretas. Precision: proporção de previsões positivas que estão efetivamente corretas.

proporção de previsões positivas que estão efetivamente corretas. Recall: capacidade de identificar os casos positivos existentes.

capacidade de identificar os casos positivos existentes. F1-Score: equilíbrio entre Precision e Recall.

equilíbrio entre Precision e Recall. Mean Squared Error (MSE): utilizado para medir o erro em problemas de previsão numérica.

Se os resultados não forem satisfatórios, o processo pode regressar à fase de treino. Podem ser alterados os parâmetros, utilizados outros algoritmos ou melhorados os dados.

Esta etapa é fundamental para evitar modelos pouco fiáveis ou com dificuldades em lidar com informação diferente daquela que utilizaram durante a aprendizagem.

5. Implementação do modelo (Model Deployment)

Quando o modelo apresenta resultados satisfatórios, pode avançar para a implementação em ambiente de produção.

É nesta fase que o modelo passa a estar disponível para ser utilizado por aplicações, serviços ou outros sistemas informáticos.

A implementação pode acontecer através de APIs, plataformas Cloud, servidores empresariais, dispositivos móveis ou sistemas IoT.

Um exemplo prático é a utilização de Machine Learning por uma instituição bancária para analisar transações financeiras e identificar operações potencialmente fraudulentas.

A partir deste momento, o sistema recebe novos dados e utiliza o conhecimento adquirido durante o treino para produzir previsões ou classificações.

6. Monitorização e atualização (Model Monitoring)

O trabalho não termina quando o modelo é colocado em produção. É necessário acompanhar continuamente o seu desempenho e verificar se continua a produzir resultados fiáveis.

Com o passar do tempo, os dados podem mudar e os padrões anteriormente identificados podem deixar de representar a realidade. Este fenómeno é conhecido como Data Drift ou, quando afeta a relação entre os dados e o resultado pretendido, Concept Drift.

Imagine-se um sistema desenvolvido para identificar comportamentos fraudulentos. Se os métodos utilizados pelos atacantes evoluírem, o modelo poderá deixar de reconhecer determinados padrões.

É por isso necessário monitorizar os resultados, identificar eventuais problemas e, quando necessário, atualizar os dados e voltar a treinar o modelo.