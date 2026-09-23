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HP redefine o workstation móvel para a era da IA agêntica com o novo ZBook Ultra G3a

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A HP está a reforçar a sua aposta na computação orientada para Inteligência Artificial (IA) com o lançamento do HP ZBook Ultra G3a, uma workstation móvel de 16 polegadas desenvolvida para responder às exigências de profissionais que trabalham com cargas de trabalho intensivas.

HP ZBook Ultra G3a

À medida que as organizações avançam da experimentação com IA para a produção, os profissionais continuam a enfrentar ferramentas fragmentadas, aplicações desligadas entre si e requisitos de configuração complexos. Por forma a colmatar essa lacuna, a HP reuniu, numa única workstation móvel concebida para uso profissional:

  • Desempenho local potencializado por AMD;
  • Perplexity Computer para completar o trabalho de ponta a ponta;
  • Suporte a aplicações Autodesk.

Segundo Jim Nottingham, vice-presidente sénior e presidente da Divisão de Advanced Compute and Solutions da HP, “os profissionais precisam de experiências de IA que sejam poderosas, fiáveis e integradas na forma como trabalham”.

Assim sendo, com o HP ZBook Ultra G3a 16″, a marca “está a reunir uma fábrica de IA local e ferramentas prontas a usar para ajudar os clientes a aplicar IA agêntica ao seu trabalho mais exigente”.

Com tecnologia AMD e integração com a Perplexity, o novo equipamento combina desempenho de nível workstation com processamento de IA local e ferramentas inteligentes concebidas para agilizar os fluxos de trabalho profissionais.

Desempenho de IA local, concebido em conjunto com a AMD

A HP e a AMD desenvolveram em conjunto o HP ZBook Ultra G3a 16″ para suportar grandes modelos de IA local, agentes de IA e aplicações profissionais num formato móvel fino e leve.

Equipado com, no máximo, o processador AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 e até 192 GB de memória unificada, este sistema de chip único ajuda os profissionais a conceber, construir, analisar e executar IA localmente, sem terem de mover o trabalho para um sistema maior nem depender da cloud para todas as tarefas.

Esta abordagem no próprio dispositivo pode ajudar as organizações a reduzir a dependência da cloud e a gerir os custos de inferência, ao mesmo tempo que dá aos profissionais mais controlo sobre o desempenho, a latência, a privacidade e o local onde o trabalho é executado.

HP ZBook Ultra G3a 16"
HP ZBook Ultra G3a 16"
HP ZBook Ultra G3a 16"
HP ZBook Ultra G3a 16"
HP ZBook Ultra G3a 16"

IA agêntica pronta para fluxos de trabalho profissionais

O HP ZBook Ultra foi concebido para executar grandes modelos locais, agentes de IA e aplicações profissionais exigentes em simultâneo.

De facto, ferramentas de fluxo de trabalho prontas a usar ajudam os clientes a aplicar IA a tarefas definidas, sem exigir que as equipas montem, por conta própria, hardware, modelos, conectores, prompts e instruções.

A HP e a Perplexity estão a permitir que os profissionais utilizem a IA de forma mais eficaz com as aplicações de que já dependem. Através do MCP Connector do Perplexity Portable Computer for Windows para o Autodesk Revit, os clientes podem utilizar IA local, no próprio dispositivo, em conjunto com os dados dos seus projetos, mantendo os dados proprietários no dispositivo e minimizando os custos de tokens na cloud.

Isto ajuda os profissionais a passar menos tempo a escolher ferramentas, a procurar instruções e a escrever prompts, e mais tempo a projetar, criar e resolver problemas.

Além disso, a Perplexity e a HP desenvolveram skills baseadas em tarefas, disponíveis exclusivamente para clientes HP, concebidas para ajudar os utilizadores a delegar tarefas repetitivas e a dedicar mais tempo ao trabalho que gostam de fazer.

Desempenho de workstation móvel para cargas de trabalho avançadas

Concebido para produtividade ao longo de todo o dia em movimento, o HP ZBook Ultra G3a 16″ proporciona a arquitetos, engenheiros, designers e equipas técnicas um desempenho de nível workstation, num design móvel a partir de 1,9 kg e 17,9 mm de espessura.

Um novo design térmico proporciona um TDP até 81,8% mais elevado, permitindo até 100 W de desempenho para cargas de trabalho avançadas fora da secretária.

  • Executar modelos de IA complexos, agentes e cargas de trabalho avançadas em simultâneo: incluindo LLM locais de até 300 mil milhões de parâmetros, com gráficos integrados AMD Radeon, até 192 GB de memória unificada, 160 GB de VRAM dedicada e NPU de 55 TOPS.
  • Suportar fluxos de trabalho de design e visualização exigentes: incluindo Autodesk Revit 2027, Autodesk 3ds Max e visualização Chaos Enscape.
  • Manter a produtividade para lá do Wi-Fi: com conectividade 5G segura através do HP Go.
  • Prolongar a vida útil do dispositivo e simplificar a manutenção: com um teclado facilmente substituível pelas equipas de TI e funcionalidades de design pensadas para uma utilização de longo prazo.
HP ZBook Ultra G3a 16"

Um caminho mais controlado para as equipas de TI

Pede-se aos líderes de TI que apoiem a adoção de IA, gerindo simultaneamente custos, segurança e governação. neste contexto, o HP ZBook Ultra G3a 16″ é um novo pilar no portfólio mais alargado de IA agêntica da HP, ao lado do HP ZGX Nano, HP ZGX Fury, HP Boost e HP Remote System Controller, dando às equipas de TI um caminho mais controlado para escalar a IA local.

Além disso, a nova Local AI Value Calculator da HP, vai proporcionar aos clientes de workstations HP Z uma compreensão clara de que mover cargas de trabalho de IA da cloud para dispositivos locais pode reduzir custos, fornecer informações valiosas sobre o desempenho e ajudar a alcançar um retorno do investimento mais rápido na utilização diária de IA.

Ao suportar inferência local, grande capacidade de memória, escalabilidade elástica e uma vida útil mais longa dos dispositivos, a HP dá às organizações maior flexibilidade à medida que os modelos, frameworks e fluxos de trabalho de IA evoluem.

Preços e disponibilidade

Ainda sem preços conhecidos, o HP ZBook Ultra G3a 16″ deverá ser disponibilizado em outubro de 2026.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
HP HP ZBook Ultra G3a inteligência artificial

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