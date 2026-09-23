HP redefine o workstation móvel para a era da IA agêntica com o novo ZBook Ultra G3a

A HP está a reforçar a sua aposta na computação orientada para Inteligência Artificial (IA) com o lançamento do HP ZBook Ultra G3a, uma workstation móvel de 16 polegadas desenvolvida para responder às exigências de profissionais que trabalham com cargas de trabalho intensivas.

À medida que as organizações avançam da experimentação com IA para a produção, os profissionais continuam a enfrentar ferramentas fragmentadas, aplicações desligadas entre si e requisitos de configuração complexos. Por forma a colmatar essa lacuna, a HP reuniu, numa única workstation móvel concebida para uso profissional:

Desempenho local potencializado por AMD;

Perplexity Computer para completar o trabalho de ponta a ponta;

Suporte a aplicações Autodesk.

Segundo Jim Nottingham, vice-presidente sénior e presidente da Divisão de Advanced Compute and Solutions da HP, “os profissionais precisam de experiências de IA que sejam poderosas, fiáveis e integradas na forma como trabalham”.

Assim sendo, com o HP ZBook Ultra G3a 16″, a marca “está a reunir uma fábrica de IA local e ferramentas prontas a usar para ajudar os clientes a aplicar IA agêntica ao seu trabalho mais exigente”.

Com tecnologia AMD e integração com a Perplexity, o novo equipamento combina desempenho de nível workstation com processamento de IA local e ferramentas inteligentes concebidas para agilizar os fluxos de trabalho profissionais.

Desempenho de IA local, concebido em conjunto com a AMD

A HP e a AMD desenvolveram em conjunto o HP ZBook Ultra G3a 16″ para suportar grandes modelos de IA local, agentes de IA e aplicações profissionais num formato móvel fino e leve.

Equipado com, no máximo, o processador AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 e até 192 GB de memória unificada, este sistema de chip único ajuda os profissionais a conceber, construir, analisar e executar IA localmente, sem terem de mover o trabalho para um sistema maior nem depender da cloud para todas as tarefas.

Esta abordagem no próprio dispositivo pode ajudar as organizações a reduzir a dependência da cloud e a gerir os custos de inferência, ao mesmo tempo que dá aos profissionais mais controlo sobre o desempenho, a latência, a privacidade e o local onde o trabalho é executado.

IA agêntica pronta para fluxos de trabalho profissionais

O HP ZBook Ultra foi concebido para executar grandes modelos locais, agentes de IA e aplicações profissionais exigentes em simultâneo.

De facto, ferramentas de fluxo de trabalho prontas a usar ajudam os clientes a aplicar IA a tarefas definidas, sem exigir que as equipas montem, por conta própria, hardware, modelos, conectores, prompts e instruções.

A HP e a Perplexity estão a permitir que os profissionais utilizem a IA de forma mais eficaz com as aplicações de que já dependem. Através do MCP Connector do Perplexity Portable Computer for Windows para o Autodesk Revit, os clientes podem utilizar IA local, no próprio dispositivo, em conjunto com os dados dos seus projetos, mantendo os dados proprietários no dispositivo e minimizando os custos de tokens na cloud.

Isto ajuda os profissionais a passar menos tempo a escolher ferramentas, a procurar instruções e a escrever prompts, e mais tempo a projetar, criar e resolver problemas.

Além disso, a Perplexity e a HP desenvolveram skills baseadas em tarefas, disponíveis exclusivamente para clientes HP, concebidas para ajudar os utilizadores a delegar tarefas repetitivas e a dedicar mais tempo ao trabalho que gostam de fazer.

Desempenho de workstation móvel para cargas de trabalho avançadas

Concebido para produtividade ao longo de todo o dia em movimento, o HP ZBook Ultra G3a 16″ proporciona a arquitetos, engenheiros, designers e equipas técnicas um desempenho de nível workstation, num design móvel a partir de 1,9 kg e 17,9 mm de espessura.

Um novo design térmico proporciona um TDP até 81,8% mais elevado, permitindo até 100 W de desempenho para cargas de trabalho avançadas fora da secretária.

Executar modelos de IA complexos, agentes e cargas de trabalho avançadas em simultâneo : incluindo LLM locais de até 300 mil milhões de parâmetros, com gráficos integrados AMD Radeon, até 192 GB de memória unificada, 160 GB de VRAM dedicada e NPU de 55 TOPS.

: incluindo LLM locais de até 300 mil milhões de parâmetros, com gráficos integrados AMD Radeon, até 192 GB de memória unificada, 160 GB de VRAM dedicada e NPU de 55 TOPS. Suportar fluxos de trabalho de design e visualização exigentes : incluindo Autodesk Revit 2027, Autodesk 3ds Max e visualização Chaos Enscape.

: incluindo Autodesk Revit 2027, Autodesk 3ds Max e visualização Chaos Enscape. Manter a produtividade para lá do Wi-Fi : com conectividade 5G segura através do HP Go.

: com conectividade 5G segura através do HP Go. Prolongar a vida útil do dispositivo e simplificar a manutenção: com um teclado facilmente substituível pelas equipas de TI e funcionalidades de design pensadas para uma utilização de longo prazo.

Um caminho mais controlado para as equipas de TI

Pede-se aos líderes de TI que apoiem a adoção de IA, gerindo simultaneamente custos, segurança e governação. neste contexto, o HP ZBook Ultra G3a 16″ é um novo pilar no portfólio mais alargado de IA agêntica da HP, ao lado do HP ZGX Nano, HP ZGX Fury, HP Boost e HP Remote System Controller, dando às equipas de TI um caminho mais controlado para escalar a IA local.

Além disso, a nova Local AI Value Calculator da HP, vai proporcionar aos clientes de workstations HP Z uma compreensão clara de que mover cargas de trabalho de IA da cloud para dispositivos locais pode reduzir custos, fornecer informações valiosas sobre o desempenho e ajudar a alcançar um retorno do investimento mais rápido na utilização diária de IA.

Ao suportar inferência local, grande capacidade de memória, escalabilidade elástica e uma vida útil mais longa dos dispositivos, a HP dá às organizações maior flexibilidade à medida que os modelos, frameworks e fluxos de trabalho de IA evoluem.

Preços e disponibilidade

Ainda sem preços conhecidos, o HP ZBook Ultra G3a 16″ deverá ser disponibilizado em outubro de 2026.